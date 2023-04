Jogadores do Corinthians abraçam Cuca após classificação

Róger Guedes e Cássio foram os dois grandes nomes na suada classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante fez o gol que levou a decisão aos pênaltis (2 a 0) nos acréscimos contra o Remo e fechou a série de cobranças (5 a 4) na Neo Química Arena, enquanto o goleiro defendeu uma batida dos paraenses. Após a classificação, ambos se juntaram aos demais jogadores do Corinthians, correram para a beira do gramado e deram um abraço coletivo em Cuca. O ex-treinador anunciou a saída do time logo após a partida.

“Ele se dedicou, não vou entrar em detalhes (sobre a condenação de Cuca por estupro na Suíça), mas é um cara que tem feito de tudo, lutado para nos ajudar, nos guiar. Aqui tem trabalho por fazer, temos muito a melhorar com ele, e essa vitória dá confiança para sequência da temporada.” disse Cássio antes do anúncio.

Ciente das críticas da torcida, Cássio fez o papel de escudo e saiu em defesa até do presidente Duílio Monteiro Alves. “O presidente tenta fazer de tudo e às vezes é criticado, mas tem lutado com unhas e dentes para o clube melhorar. Estou feliz pela classificação, com o time lutando, brigando até o fim”, disse, antes de explicar a celebração com Cuca.

“Um jogo difícil. Sabíamos que precisava dar uma resposta e isso é Corinthians. Estou bastante tempo aqui e temos de dar os parabéns a todos”, disse o capitão. “Sabíamos que tínhamos de passar. Em um momento difícil, mostramos que somos homens, ninguém se escondeu nesse momento”, desabafou, visivelmente emocionado. “Foi duro, difícil, mas passamos. Sábado temos um clássico pela frente (visita o Palmeiras) e essa vitória dá confiança, um respiro, e mostra que todo mundo está no mesmo barco.”

Róger Guedes, também aliviado, revelou que pouco antes de anotar o segundo gol do time, estava orando para que tudo desse certo em Itaquera. “Um minuto antes eu estava orando, dizem que tenho superstição, mas um minuto antes pedi para Deus abençoar porque essa luta de nada ia valer se não viesse classificação”, afirmou. “A gente precisava trazer o torcedor para a gente, queríamos dar alegria para eles, e essa vitória é importante para a torcida e para o clube também.”

Cuca durou seis dias na passagem como treinador. O agora, ex-técnico, não suportou a pressão de parte da imprensa e da torcida devido à sombra do passado, condenado por estupro de uma menor na Suíça, em 1989. O anúncio foi feito 1h30 após a vitória sobre o Remo na Copa do Brasil, por 2 a 0, no tempo normal e 5 a 4 nos pênaltis.

A família teria pedido para Cuca abandonar o cargo pela pressão. Tite e Vanderlei Luxemburgo são dois nomes apontados para assumirem a função. O próximo jogo do Corinthians é sábado, às 18h30 diante do Palmeiras, no Allianz Parque.