Jogadores do Palmeiras fazem live por título brasileiro com comemoração em refeitório do CT

Poucos minutos antes de acabar o jogo do Inter, derrotado pelo América-MG em Belo Horizonte, Gustavo Scarpa abriu a sua conta no Instagram e decidiu fazer uma transmissão ao vivo - a popular live - curta e improvisada para festejar o 11º título nacional do Palmeiras, que sequer precisou entrar em campo para confirmar a conquista.

Scarpa liderou a comemoração no refeitório da Academia de Futebol. Os jogadores deram uma pausa na refeição, a última antes do duelo com o Fortaleza, no Allianz Parque, às 21h30, e acompanharam o meio-campista na celebração do hendecacampeonato brasileiro, conquistado com quatro jogos de antecedência, o que reforça a campanha consistente do time no Brasileirão.

Durante 4 minutos e 16 segundos, Scarpa, os jogadores e alguns funcionários do departamento de futebol gritaram repetidas vezes “é campeão” e cantaram as principais músicas de apoio ao Palmeiras. Os atletas formaram uma roda e se abraçaram para festejar em frente à TV do refeitório, onde assistiram ao América Mineiro vencer o Inter por 1 a 0.

Palmeirenses celebram 11º título nacional nos arredores do Allianz Parque Foto: Alex Silva/Estadão

Como restam três rodadas, isto é, são nove pontos em disputa e o time gaúcho soma 64 pontos, não pode mais alcançar o Palmeiras, líder com 74 pontos. “Agora sim, campeão”, vibrou Scarpa, fazendo alusão à postergação da conquista, que quase foi comemorada há uma semana.

Gustavo Scarpa é um dos protagonistas da campanha vitoriosa do Palmeiras no certame nacional. Nenhum jogador do Palmeiras e dos outros 19 clubes deu mais assistências que ele no torneio. São 15, por enquanto, além de seis gols, o que o deixa como o palmeirense com mais participações em gols na competição.

A comemoração no CT foi rápida porque o elenco teve de terminar o lanche e partir para o Allianz Parque, onde, independentemente do resultado, vai comemorar o hendecacampeonato nacional com a torcida.

