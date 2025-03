Jogadores do Palmeiras protestam em primeiro jogo após atos de racismo contra Luighi; confira

Antes do apito inicial, jogadores das duas equipes se posicionaram em círculo e levantaram o punho cerrado para manifestar toda a revolta com os atos criminosos e para sair em apoio de Luighi, que começou a partida no banco de reservas e entrou em campo no decorrer do duelo.

Já classificado, o Palmeiras ainda venceu o jogo por 3 a 0, com dois gols de Sorriso e um de Heittor. O técnico Lucas Andrade optou por sair jogando com os reservas, e foi colocando alguns titulares conforme o tempo passou. O primeiro gol saiu logo aos dois minutos e fechou a primeira etapa com 2 a 0, além de ter tido um pênalti desperdiçado.