Jogadores da Espanha se unem em comunicado contra Rubiales: ‘Comportamento inaceitável’

Reunidos em Madri, onde se preparam para os confrontos das Eliminatórias da Eurocopa na data Fifa de setembro, os jogadores da seleção espanhola masculina aproveitaram a ocasião para se posicionarem contra Luis Rubiales, presidente afastado da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Primeiro capitão da equipe, Morata sentou-se na sala de imprensa ao lado de Rodri, Azpilicueta e Asensio, seus sucessores na hierarquia da faixa, e leu um comunicado condenando o beijo dado por Rubiales na atacante Jenni Hermoso, durante a celebração do título da Copa do Mundo Feminina conquistado pela Espanha há duas semanas.

“Tivemos um acordo entre todos os jogadores para escrever este comunicado. Primeiramente, queremos demonstrar nosso orgulho pela seleção feminina, pelo título de campeãs do mundo, um feito histórico carregado de significado”, começou. “Queremos demonstrar nossa solidariedade com as jogadoras. Queremos rechaçar o que consideramos comportamentos inaceitáveis por parte do Senhor Rubiales, que não está à altura da instituição que representa. Nos posicionamos de maneira firme e clara, ao lado dos valores que representam o esporte. O futebol espanhol deve ser um lugar de respeito, inspiração, igualdade e diversidade”, completou.

A leitura foi transmitida pela página oficial do YouTube da própria RFEF, comandada interinamente por Pedro Rocha durante o período de 90 dias de afastamento de Rubiales, alvo de um processo disciplinar da Fifa por causa do beijo. Enquanto Morata lia o texto ao lado dos outros capitães, os demais jogadores estavam sentados nas cadeiras onde costumam ficar os jornalistas na sala de imprensa em Las Rozas, o centro de treinamento da federação espanhola em Madri.

Presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales praticou assédio ao beijar jogadora na final da Copa do Mundo feminina. Foto: Real Federação Espanhola de Futebol/AP

Pelas imagens, não é possível ver se Luis de La Fuente, técnico da Espanha, estava presente no local. Durante a assembleia extraordinária convocada para que Rubiales prestasse explicações, o treinador apareceu na plateia aplaudindo o dirigente no momento em que ele dizia, aos berros, que não renunciaria.

Na ocasião, Rubiales afirmou que estava sendo perseguido e que o beijo foi consentido. Depois disso, Jenni Hermoso publicou uma nota, assinada também por suas companheiras de seleção, dizendo que não havia consentido e que, assim com as outras jogadoras, não voltará a defender a Espanha enquanto “os dirigentes atuais continuarem no comando”.

A seleção espanhol masculina tem dois compromissos na Data Fifa de setembro, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Primeiro, enfrenta a Geórgia, às 13 horas (de Brasília) de sexta-feira. Depois, volta a campo, dia 12, próxima terça, para encarar o Chipre, às 15h45.