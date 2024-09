Vídeo: jogadores da Espanha acertam a trave 12 vezes no treino de finalização; assista

As imagens mostram o revezamento de chutes dos jogadores da seleção na parte final do treino desta terça-feira, 3, dois dias antes do duelo contra a Sérvia, válido pela primeira rodada da Liga das Nações. As equipes se enfrentam na quinta-feira, 5, às 15h45 (horário de Brasília) no estádio Rajko Mitic, em Belgrado, casa dos sérvios.

Na sequência, os atuais campeões europeus duelam contra a Suíça no dia 8 de setembro, domingo. O jogo também será na casa do adversário, em Genebra.