O inverno rigoroso na Europa obrigou a Liga Alemã de Futebol a adiar a partida desta sexta-feira entre Mainz e Union Berlin, pelo Campeonato Alemão, por causa da falta de condições da prática esportiva e também para preservar os torcedores. A nova data não foi divulgada pela entidade, que lamentou as “temperaturas congelantes” que afetariam os espectadores.

PUBLICIDADE As temperaturas na cidade de Mainz estão batendo 8 graus negativos, com o estádio completamente tomado pela neve. As arquibancadas estão congeladas e o gramado carregado de gelo. Os acessos ao estádio também estão prejudicados, com carros atolados. “As razões para isso (adiamento) são a formação de gelo nas partes inferiores das arquibancadas, especialmente na tribuna permanente, bem como nas vias de acesso para os espectadores”, disse a DFL, sem informar a nova data da partida.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Estádio do Mainz, coberto de neve, está impossibilitado de receber jogo da Bundesliga Foto: Divulgação/Mainz

Com o adiamento, o Union ficará com dois jogos a menos que a concorrência na tabela do Alemão. A equipe já havia sofrido com o mesmo problema em dezembro. Por causa da neve, a partida com o Bayern de Munique foi adiada para o dia 24 de janeiro.

O jogo é considerado vital para as equipes, que ocupam a parte baixa da tabela, na luta contra a queda. O Union Berlin é o 15º, logo à frente do rival, e apostará no apoio dos torcedores para buscar o triunfo. Com a neve, contudo, ficaria complicado ter gente no estádio.

A chuva congelante em Mainz nos últimos dias afetou o transporte local, com centenas de voos cancelados e restringe o tráfego ferroviário desde quarta-feira. O serviço meteorológico ainda alerta para as estradas escorregadias por causa das fortes nevascas.