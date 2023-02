Jogo do Fortaleza, na Libertadores, marca estreia de times brasileiros em plataforma de streaming

Nesta quinta-feira (23), às 21h, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, o Fortaleza estreia diante do Deportivo Maldonado pela segunda fase da Copa Libertadores. O duelo marca a primeira transmissão de um time brasileiro pela Paramount+, serviço de streaming que adquiriu os direitos de exibição do torneio e mostrará 76 jogos da competição ao longo do ano. A parceria com a Conmebol também vale para a Copa Sul-Americana, que terá 78 confrontos veiculados na plataforma.

Marcel Pinheiro, Diretor de Comunicação e Marketing do Fortaleza, comenta sobre as novas formas de acompanhar o esporte: “A gente está bastante animado com mais essa nova oportunidade de levar a marca Fortaleza para o mundo todo através do streaming. Encaramos com empolgação, mas também com naturalidade já que temos experiência nesse tipo de plataforma.”

O impacto das novas maneiras de acompanhar futebol não se restringe apenas à América do Sul. Durante o ciclo da Copa do Mundo do Catar, a Fifa recebeu mais de R$ 39,5 bilhões, de acordo com o relatório anual publicado pela entidade. Este é o maior valor registrado em toda a história do torneio. Grande parte da verba angariada pela instituição vem dos direitos de transmissão, que resultaram em R$ 15,4 bilhões somente em 2022.

Parmount+ fará sua primeira transmissão com um time brasileiro na história nesta quinta-feira Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Além de ganhar um valor altíssimo com as exibições dos torneios, a federação máxima do futebol também utiliza os direitos de transmissão para levar seus produtos a bilhões de pessoas e atrair cada vez mais público ao esporte. Com serviços de streaming como aliados, a instituição promove suas competições e alcança novos públicos.

Na edição mais recente do Mundial de Clubes, a Fifa garantiu a transmissão do campeonato para mais de 50 países de forma gratuita. Com exibição na plataforma oficial de streaming da entidade, o Fifa+, grandes mercados consumidores, como Alemanha, Reino Unido, Holanda, Bélgica e China acompanharam o certame ao vivo e sem precisar desembolsar qualquer quantia.

No Brasil, além da tradicional transmissão da Rede Globo, a competição contou com a exibição via streaming. Em parceria com a LiveMode, o evento foi exibido pela “Cazé TV”, do streamer Casimiro.

Continua após a publicidade

Com o direito de transmissão de diversos torneios relevantes - como o Campeonato Paranaense, Catarinense e Mineiro, a Liga Nacional de Futsal, a Superliga de Vôlei Masculina e Feminina - a NSports, sportech brasileira, exemplifica a mudança que tem ocorrida na maneira de o público consumir os eventos esportivos.

“O advento do streaming tem conduzido a um grande avanço na democratização das transmissões esportivas, uma vez que várias modalidades ganham mais visibilidade com esta tecnologia e, consequentemente, podem aumentar sua base de fãs. Dessa forma, a mudança neste mercado é benéfica tanto para ligas, clubes e atletas, quanto para os torcedores, que ganham mais opções para acompanhar o esporte do seu gosto”, aponta Guilherme Figueiredo, CEO da NSports.

A Copa do Mundo no streaming

No fim de 2022 aconteceu a Copa do Mundo, no Catar. O torneio, organizado pela FIFA, também pôde ser acompanhado pelo streaming. De acordo com estudo publicado pela Amdocs, 50% dos jovens com menos de 35 anos, no Brasil, assistiriam ao maior torneio esportivo do mundo por meio das plataformas de transmissão online.

Em vários torneios importantes do futebol brasileiro, o torcedor conta com a opção de acompanhar o clube do coração pelo streaming. Neste ano, por exemplo, os dois principais campeonatos estaduais - Paulista e Carioca - terão duelos transmitidos pelo YouTube. Além disso, todos os duelos de Botafogo e Vasco como mandantes poderão ser vistos pelos canais do Casimiro (Twitch e YouTube).

Esta nova forma de fazer transmissões, de maneira lúdica e humorada, também atrai o interesse do público jovem. “Os conteúdos do streaming devem manter uma crescente. A multiplicação de canais é uma tendência, na qual todos disputam por espaço, seja com produtores de conteúdo, influencers ou novas startups”, destaca Bruno Maia, executivo de inovação no esporte e CEO da Feel The Match.

Da mesma forma, o diretor da Wolff Sports & Marketing e do comitê organizador da Brasil Ladies Cup, Fábio Wolff, compreende como objetivo das transmissões segmentadas a ampliação do alcance, que também atingirá o público mais jovem. “As marcas atingidas pelo Casimiro em suas transmissões, por exemplo, mostram-se maiores do que em canais de TV por assinatura. De forma mais bem humorada e descontraída, ele foge do tradicional e oferece mais uma alternativa”, completa.

Continua após a publicidade

Em 2022, a Copa do Brasil contou com transmissão de streaming pelo Amazon Prime Video. Após o sucesso do negócio na última temporada, o acordo foi renovado até 2026. O conteúdo, que foi bem recebido pelo público, contou com mais de 50 jogos vinculados.

“As modificações que o streaming provocou na indústria esportiva evidenciam a magnitude da inovação no esporte. Contando com transformações tecnológicas e no consumo, os grandes torneios mundiais são exemplos que representam essas modificações, que melhoram a experiência da audiência e contribuem para a implementação de avanços em outras áreas do ecossistema esportivo”, comenta Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub.