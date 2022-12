A Copa do Mundo do Catar encerra nesta sexta-feira sua fase de grupos. Brasil e Portugal entram em campo já classificados para as oitavas de final, mas outras seis seleções ainda sonham com a classificação para a fase mata-mata. Confira os jogos:

Com Cristiano Ronaldo de olho em mais recordes pessoais, Portugal entra em campo para confirmar os 100% de aproveitamento na fase de grupos na Copa do Mundo do Catar. O desafio é diante da Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 12h, no Education City Stadium. O ex-atacante do Manchester United quer se tornar o maior artilheiro da seleção portuguesa. Hoje, tem oito gols, um a menos do que Eusébio, ídolo dos anos 1960. Do outro lado, Son Heung-min, atualmente no Tottenham, precisa de um gol para se tornar o sul-coreano com mais gols em Copas. Ele disputou o Mundial em três oportunidades e fez três gols. Com isso, está empatado com Ahn Jung-Hwan e Park Ji-Sung.

ONDE ASSISTIR: SporTV 2.

Bruno Fernandes marcou os dois de Portugal sobre o Uruguai. Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP

Gana e Uruguai fazem mais um confronto decisivo por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, último dia da fase de grupos, as seleções se enfrentam pelo Grupo H, que define o adversário do Brasil. A partida está marcada para as 12h, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar, e terá um clima de revanche após polêmica das quartas de final de 2010, na qual Suárez salvou um gol que garantiria os africanos com a mão - Gyan desperdiçou o pênalti.

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Uruguay Training - Al Erssal Training Site 1, Doha, Qatar - December 1, 2022 Uruguay's Luis Suarez and teammates during training REUTERS/Alberto Lingria Foto: REUTERS / REUTERS

Se existem “26 titulares” na seleção brasileira, como dizem repetidas vezes os membros da comissão técnica, boa parte deles terá a oportunidade de mostrar serviço nesta sexta-feira, às 16h. No Estádio Lusail, um Brasil todo reserva encerra contra Camarões a primeira fase da Copa do Mundo com o objetivo de assegurar a liderança do Grupo G.

ONDE ASSISTIR: Globo, SporTV, SporTV 2 e CazéTV (YouTube e Twitch).

Rodrygo será titular nesta sexta-feira. Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Sob tensão política e uma nova rivalidade em Copas do Mundo, Sérvia e Suíça se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h, no Estádio 974, de olho na segunda vaga do Grupo G nas oitavas de final. A outra vaga da chave já foi garantida pelo Brasil na rodada passada. Camarões, rival da seleção brasileira, também tem chances de classificação.

ONDE ASSISTIR: SporTV 3.

Serbia's forward Dusan Vlahovic takes part in a training session at the Al Arabi SC in Doha / Stadium 974 in Doha on December 1, 2022, on the eve of the Qatar 2022 World Cup football match between Serbia and Switzerland. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP