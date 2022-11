A Copa do Mundo do Catar prepara fortes emoções para esta quarta-feira. Oito seleções entram em campo com o objetivo de classificação para a fase mata-mata. Pelo Grupo C, Argentina, Polônia, Arábia Saudita e México lutam por duas vagas. No Grupo D, com a França já classificada, resta apenas um lugar em disputa. Dinamarca, Tunísia e Austrália brigam pelo acesso às oitavas de final. Confira os jogos:

Já classificada, a França pode ser a primeira seleção a avançar às oitavas de final com 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo. A atual campeã mundial vai buscar a terceira vitória em três jogos nesta quarta-feira, às 12 horas, contra a Tunísia, na última rodada do Grupo D. A partida será disputada no Education City Stadium, em Al Rayyan.

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV.

Mbappé e Griezmann são as estrelas da seleção francesa. Foto: Franck Fife/ AFP

Em duelo direto por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, Austrália e Dinamarca se enfrentam nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília), no Al Janoub Stadium, pela última rodada do Grupo D. Ambas as seleções chegam com chances reais de classificação, mas a seleção da Oceania joga por um empate para confirmar um lugar entre os dois primeiros colocados da chave.

ONDE ASSISTIR: SporTV 2.

Austrália precisa de um empate para avançar. Foto: Chandan Khanna/ AFP

Argentina e Polônia imaginavam chegar à última rodada do Grupo C classificadas e disputando a primeira colocação da chave. O duelo desta quarta-feira, às 16 horas, no Estádio 974, em Doha, até deve definir quem passará no topo da chave, mas uma das seleções pode acabar eliminada mesmo dividindo primeira e segunda colocação. Para não precisar fazer contas ou correr riscos, as seleções prometem ser ousadas e apostam suas fichas nos astros Messi e Lewandowski, que evitam uma aposentadoria precoce dos Mundiais.

ONDE ASSISTIR: Globo, SporTV, SporTV 2 e CazéTV.

Messi pode se despedir da Copa do Mundo nesta quarta. Foto: Amr Abdallah Dalsh/ Reuters

Após protagonizar uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo, a seleção da Arábia Saudita quer surpreender novamente no Catar. Contra o México nesta quarta-feira, às 16 horas, o time saudita busca a vitória e a vaga nas oitavas de final que não vem desde a Copa de 1994, há 28 anos.

ONDE ASSISTIR: SporTV 3.

México confia em Ochoa para avançar às oitavas de final. Foto: Alberto Estévez/ EFE