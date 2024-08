‘Ridículo’: John Textor volta a criticar CBF após polêmicas entre Flamengo x Palmeiras

Após mais uma rodada de Campeonato Brasileiro marcada por polêmica envolvendo a arbitragem e o VAR, o dono da SAF do Botafogo, John Textor fez mais uma publicação criticando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e afirmou que a única solução é a criação de uma liga de clubes no País.

A postagem foi feita através do seu Instagram oficial. Textor compartilhou um vídeo que mostra um comparativo de dois lances, um com cartão vermelho e o outro não. O primeiro foi a expulsão de Gregore, do Botafogo, contra o Bahia na Copa do Brasil. O segundo lance é a não expulsão de Eric Pulgar, do Flamengo, em duelo contra o Palmeiras, que aconteceu no último fim de semana.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas (CPIMJAE) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

PUBLICIDADE Além dos lances, o vídeo compartilhado pelo empresário americano destaca a fala de Abel Ferreira em coletiva após o jogo, quando chamou o VAR usado pela CBF de ‘arcaico’ e que ele não acredita nas decisões tomadas pela arbitragem a partir da análise de vídeo. “Ridículo. Nos dois casos. A CBF não é capaz de gerenciar o nosso Brasileirão. Nós precisamos da criação de uma liga de clubes”, diz a legenda da publicação.

O episódio é mais um para a conta de Textor contra a CBF e a arbitragem brasileira. O tema já virou caso de Justiça. A pedido do próprio dono da SAF botafoguense, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi criada no Senado Federal para avaliar as denúncias do empresário.

Veja o post feito pelo dono do Botafogo.