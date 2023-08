Jorge Jesus, do Al-Hilal, já aconselhou Neymar: ‘Para estar entre os melhores precisa trocar o chip’

Faltando apenas detalhes para ser anunciado como reforço do Al-Hilal pelas próximas duas temporadas, Neymar vai ter Jorge Jesus como treinador. Conhecido no Brasil pelo que fez no Flamengo em 2019, o treinador português vai comandar o astro brasileiro pela primeira vez, mas já deu sua opinião sobre o jogador no passado.

Em entrevista para o SporTV em 2019, Jorge Jesus avaliou o desempenho de Neymar no futebol europeu ao escolher quem era o melhor jogador de futebol do planeta na ocasião. Naquela época, o atual técnico do Al-Hilal foi direto ao comentar que Cristiano Ronaldo era o melhor, principalmente pela postura do astro português no esporte, e ressaltou o que Neymar precisava fazer para se colocar no topo da modalidade.

“Neymar poderia com certeza (ser um dos melhores de todos os tempos), mas não está e, se continuar assim, não vai estar (na lista). Precisa trocar o chip para ser uma lenda. Olhar para a paixão e o prazer pelo jogo e a paixão e o prazer pelas coisas fora do jogo e entender qual é a mais importante delas”, explicou Jorge Jesus.

Jorge Jesus será o treinador de Neymar no Al-Hilal Foto: AFP

Além de ser comandado por Jorge Jesus, Neymar terá a companhia de outros brasileiros na Arábia Saudita. O ponta Michael, ex-Flamengo e Goiás, está no Al-Hilal desde o início de 2022 e o atacante Malcom, ex-Corinthians, foi comprado nesta janela de transferência pelo clube saudita por 60 milhões de euros, a maior contratação do país até a chegada do camisa 10 da seleção brasileira.

O Al-Hilal é, de longe, o time da Arábia Saudita que mais gastou na janela de verão europeu. Até a chegada de Neymar, o clube já tinha gasto cerca de 190 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão, para contratar Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Malcom. Apesar de não ser anunciado oficialmente, a imprensa internacional informa que a chegada de Neymar custe cerca de 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 542 milhões, e seria o maior valor já pago por um atleta por um clube de fora da Europa.

A chegada do astro brasileiro para o Al-Hilal fará com que três dos quatro maiores times da Saud Pro League tenham pelo menos uma estrela do futebol Mundial. Além de Neymar no Al-Hilal, Cristiano Ronaldo, que foi o primeiro a chegar no país, é o camisa 7 e o capitão do Al-Nassr e Benzema é a grande referência do Al-Ittihad.