Jorge Jesus volta a aguçar as redes com a possibilidade de tomar o lugar de Sampaoli no Flamengo

Adivinhe o nome que ronda a Gávea para assumir o comando do Flamengo no lugar de Sampaoli? Isso mesmo, o de Jorge Jesus, que dirige Neymar no Al-Hilal. O treinador estaria sendo cobrado por melhores resultados e já teria conversas, via seu agente, sobre uma possível saída do clube saudita. Só isso já fez as redes sociais flamenguistas se aguçarem em prol da volta do treinador português. Mais uma vez Jesus é apontado como o cara que pode dar jeito no time.

Seu retorno já esteve perto de acontecer algumas vezes, mas contratos vigentes e falta de timing das negociações impediram que isso acontecesse. Desde que saiu do Flamengo, o time não se encontrou com nenhum outro treinador. Já passaram pelo clube depois do português os seguintes técnicos:

Domenec Torrent (2020)

Rogério Ceni (2020/2021)

Renato Gaúcho (2021)

Maurício Souza (2021)

Paulo Sousa (2022)

Dorival Júnior (2022)

Vítor Pereira (2023)

Jorge Sampaoli (2023)

Jorge Jesus comanda o Al-Hilan, time saudita que tem Neymar como sua maior estrela Foto: Ahmed Yosri / Reuters

A diretoria não deve continuar com Sampaoli, principalmente porque o elenco não o aceitou bem e teve ainda o desgaste com seu preparador físico, demitido após dar um soco no atacante Pedro. Ele faz um trabalho confuso. A comissão técnica de Sampaoli perdeu o respeito dos atletas. Há uma tolerância profissional das partes nesse momento, que também envolve a diretoria, em função dos compromissos da temporada, como a Copa do Brasil.

Depois de domingo, quando o time decide seu futuro com o São Paulo, a diretoria tem pista limpa para avançar pensando na próxima temporada, e Sampaoli não deve participar dela. Não está descartada que ele possa deixar o posto na segunda-feira após a decisão da Copa do Brasil, ganhando ou perdendo o título. O futebol já se despiu do pudor de demitir técnicos a qualquer momento.

Jorge Jesus nunca escondeu seu desejo de voltar ao Brasil. Há o dinheiro do Al-Hilal e prováveis multas em seu contrato com o time saudita. Há o projeto Neymar e de outros atletas que chegaram para fortalecer o clube e também o futebol local, mas sabemos que para tudo isso pode haver caminhos no futebol. Se é uma coisa que a diretoria de Marcos Braz sabe fazer bem é contratar e demitir treinadores. Tem um para demitir e outro para contratar.

Enquanto Jorge Jesus não tiver nova experiência no Flamengo, seu nome sempre vai rondar o clube. O Fla gostaria de fazer com ele a mesma parceria que Abel Ferreira tem no Palmeiras. Ele chegaria com moral e com carta branca no vestiário e para tocar o velho projeto de reformular o elenco, o que já acontece, mas a passos mais lentos.

Tite é outro nome que está no mercado e tem o tamanho do Flamengo. Ele gostaria de trabalhar no futebol europeu, mas não teve nenhuma proposta nesse sentido. Há seleções periféricas que sondam seu nome, mas ele ainda não se convenceu de aceitar ou ao menos ouvir essas ofertas. Continua desempregado desde que saiu da seleção brasileira. O Flamengo não fez proposta para Tite.