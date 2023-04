Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo; clube desistiu de esperar por Jorge Jesus

O argentino Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. A equipe rubro-negra oficializou na noite desta sexta-feira, 14, o nome do argentino como substituto do português Vítor Pereira, demitido no início da semana após derrota na final do Campeonato Carioca.

O Flamengo informa que o contrato de Sampaoli, 63, se estende até 31 de dezembro de 2024. Portanto, a previsão é que o argentino comande a equipe pelo restante desta temporada e ao longo da próxima.

“O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024″, escreveu o clube nas redes sociais.

Desde a demissão de Vítor Pereira, Sampaoli foi apontado como segunda opção da diretoria rubro-negra. O Flamengo definiu prioridade em Jorge Jesus, hoje no Fenerbahçe, mas o português só poderia assumir o comando do time após o término da temporada na Turquia, no fim de maio. Sem poder esperar, especialmente após a derrota para o Maringá na Copa do Brasil, a cúpula rubro-negra optou por Sampaoli.

Até aqui, o Flamengo faz uma temporada decepcionante, marcada pela perda de todos os títulos disputados: Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Taça Guanabara e Campeonato Carioca.

Jorge Sampaoli não tem perfil conciliador, costuma gerar conflitos por onde passa e consegue melhores resultados nos pontos corridos. Foto: AP

SAMPAOLI

Jorge Sampaoli ganhou projeção internacional após fazer trabalho de destaque na Universidad de Chile. O bom desempenho o levou à seleção chilena, com a qual conquistou a inédita Copa América de 2016.

O argentino é conhecido pelo temperamento difícil, pedidos insistentes por reforços e pelo cultivo de más relações com os dirigentes por onde passa. Discordâncias com a Federação Chilena o levaram a sair da equipe. Em seguida, Sampaoli foi para o Sevilla onde fez boa campanha no Espanhol.

Mais tarde, Sampaoli foi chamado para assumir a seleção argentina e levá-la ao Mundial da Rússia. Uma série de desentendimentos fizeram com quem a relação não terminasse bem.

No Brasil, Sampaoli passou por Santos e Atlético-MG. Nas duas equipes, foi bem no Campeonato Brasileiro, mas teve problemas nos mata-matas.

Deixou o time mineiro rumo ao Olympique de Marselha, em 2021. Insatisfeito com as ambições dos franceses no mercado de transferências, pediu demissão. Voltou ao Sevilla em outubro de 2022, mas a campanha desastrosa levou à sua demissão em março. O time andaluz é luta contra o rebaixamento no Espanhol.

Jorge Sampaoli adora o Rio, tem casa em Búzios e na zona oeste da capital fluminense e nunca escondeu o desejo de se tornar treinador do Flamengo.