Jorginho critica seleção após Copa América: ‘Postam foto em Ibiza como se nada tivesse acontecido’

O ex-jogador e técnico Jorginho, campeão do mundo pelo Brasil em 1994, teceu duras críticas contra o atual elenco da seleção brasileira em um jantar comemorativo dos 30 anos da conquista do tetra. Na última quarta-feira, dia 17 de julho, o quarto título mundial brasileiro completou três décadas.

O evento, realizado em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, dia 19, contou com a presença de nomes como Romário, Cafu, Parreira, Bebeto, entre outros vencedores do Mundial.

O ex-lateral Jorignho criticou o atual elenco da seleção brasileira. Foto: Carlos Gregório Jr. / vasco.com.br

Ao falar sobre a derrota na Copa América 2024 para o Uruguai, o lateral direito exaltou a diferença entre a forma que os atuais jogadores lidam com a vitória e com a derrota em comparação ao elenco de 94. "Quando nós fomos derrotados, nós não saímos de casa. Ficamos mais de um mês em casa com vergonha de ter perdido uma Copa do Mundo", relembrou o ex-atleta sobre a eliminação na Copa de 1990.

“Agora, acaba uma Copa América e os caras já postam foto em Ibiza, foto aqui, foto ali, como se nada tivesse acontecido”, disse. O Brasil fez péssima campanha no torneio continental e acabou derrotado nos pênaltis e eliminado nas quartas de final da competição.

“Se você não sente a dor da derrota, você não tem condições de se alegrar com a sua vitória”, declarou o ex-jogador.