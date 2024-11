Jornais espanhóis comentam desentendimento entre Marcelo e Mano no Fluminense: 'Bagunça monumental'

Ex-jogador do Real Madrid, Marcelo voltou a aparecer nos jornais espanhóis. Agora jogando pelo Fluminense, o episódio protagonizado na última sexta-feira, 1, com o treinador Mano Menezes, foi abordado na imprensa internacional. O lateral ia entrar em campo aos 45 minutos do segundo, durante a partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Já na beira do gramado, o jogador falou algo para Mano Menezes que não agradou o treinador, e teve sua entrada barrada.

O Diario AS foi contundente na crítica a Marcelo, chamando o jogador de “bagunça monumental”. O jornal interpretou como “carinhosa” a tentativa de Mano Menezes de falar com o jogador antes dele entrar em campo. O AS também afirmou que a carreira vitoriosa do jogador está tendo um “fim amargo”.

Marcelo em treino do Fluminense Foto: Divulgação/Instagram @marcelotwelve

O Marca, por outro lado, teve um posicionamento diferente. O jornal de Madrid, isentou Marcelo de culpa e definiu como "desrespeitosa" a atitude do treinador Mano Menezes. O Marca também destacou que o técnico do Fluminense não quis revelar a frase que teria causado o desentendimento na coletiva de imprensa. "Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o John Kenndy na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída", afirmou Mano Menezes após a partida. "Qualquer jogador, quando você vai colocar nos minutos finais, você fala pra ele que ele está entrando para o fechamento de um jogo. O jogador sabe disso. Mas a questão a gente vai resolver internamente", finalizou.

Esse não foi o único momento negativo para o Fluminense no jogo. A equipe, que vencia o Grêmio por 2 a 1, levou o empate nos acréscimos e perdeu a oportunidade de vencer em casa e se distanciar da briga pela zona do rebaixamento. Com o ponto somado o clube carioca subiu para o 12º lugar, com 37 pontos. O Red Bull Bragantino, com 34, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.