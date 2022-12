Jornais estrangeiros criticam derrota do Brasil na Copa do Mundo: ‘Pancada’

Os jornais estrangeiros criticaram a atuação do Brasil, que foi derrotado por Camarões na última etapa da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. O periódico esportivo argentino Olé chamou a queda da seleção brasileira na partida de uma “pancada”. “Histórico. Camarões venceu o Brasil por 1 a 0 com um golaço de Aboubakar”, escreveu o jornal.

A publicação destaca que a atuação de Tite não foi a melhor ao escalar um time de reservas que, apesar de tentar, não conseguiu colocar a bola na rede por causa das defesas do goleiro Devis Epassy.

O também argentino Clarín chamou Aboubakar de herói dos africanos em “uma vitória histórica” contra a seleção brasileira. “Esta foi a terceira vez que eles se enfrentaram em uma Copa do Mundo. Mas não foi o suficiente para eles se classificarem”, escreveu o periódico.

Jogador da seleção camaronesa Vincent Aboubakar fez o gol no Brasil e foi expulso por tirar a camiseta em comemoração Foto: AP/Andre Penner

O americano The New York Times destacou a questão de Tite ter optado por reservas e, apesar da vitória de Camarões, a seleção africana terminou eliminada por causa do resultado do jogo Sérvia x Suíça. “O Brasil descansou grande parte de sua escalação contra Camarões, que precisava de uma vitória e mais ajuda do que se poderia esperar (para se manter no Mundial)”, escreveu.

O espanhol Marca descreveu a derrota como o “primeiro susto e o primeiro problemão do Brasil” na Copa do Mundo. “Depois da bebida ruim, da ressaca: Tite ficou sem laterais-esquerdos... até quem sabe quando”, escreveu o jornal, destacando o novo desfalque da seleção brasileira: Alex Telles.

O inglês The Guardian descreveu a vitória de Camarões como “chocante” para o Brasil, apesar da eliminação da seleção camaronesa da Copa. “O destaque da noite de Camarões parecia ter sido antes mesmo de o jogo começar, quando os jogadores com alto astral desfilaram pelo corredor até o vestiário numa cantoria. A partir daí, a noite deles despencou até o minuto 92, quando uma bela cabeçada de Vincent Aboubakar fez história com os Leões Indomáveis conquistando a primeira vitória sobre o Brasil”, de acordo com o jornal.

O português Tribuna Expresso destacou que, apesar de Tite ter apostado em uma seleção quase toda nova no jogo, Camarões não tentou testar a magia dos feiticeiros. “Foi sempre um incómodo, esta seleção africana orientada por Rigobert Song, e Ederson teve mais do que uma vez de sujar os calções e testar a aderência das luvas, até que ficou pasmado, qual estátua, com aquela bola que saiu da cabeça de Aboubakar, já depois da hora”, escreveu.