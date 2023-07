Jornal alemão ‘revela’ salário milionário de Kane no Bayern de Munique; veja cifras

Uma das especulações de mercado mais comentadas na atual janela de transferências europeia é a possível ida de Harry Kane ao Bayern de Munique. Tirar o capitão da seleção inglesa na última Copa do Mundo e principal goleador do Tottenham exigirá que os alemães abram os cofres, e, segundo o jornal Bild, eles já têm uma oferta salarial pronta: 20 milhões de euros por ano, cerca de R$ 106 milhões.

Na nossa moeda, seriam mais de oito milhões por mês, um vencimento que supera fácil os de nomes como Dudu, Luiz Suárez ou Gabriel Barbosa, sempre no topo da tabela dos mais bem pagos do futebol brasileiro. O valor citado também o colocaria com o salário mais elevado da equipe. Tudo indica que o negócio deve ser fechado nos próximos dias, visto a não intenção de Kane de renovar com o Tottenham e até as visitas de sua esposa a Munique.

Kane foi o capitão da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2023 e é um dos principais jogadores do país. Foto: Frank Augstein/AP Photo

Seu irmão e assessor, Charlie, já teria em mãos a proposta com o milionário ordenado e, para o clube inglês, é mais interessante vendê-lo do que tentar a renovação. O contrato do atacante vai até junho de 2024, ou seja, se o mantiverem por lá, ele pode sair de graça em janeiro.

Este ano, Kane se tornou o maior artilheiro da história do Tottenham e também da seleção inglesa, meses após igualar o recorde de Wayne Rooney na Copa do Mundo. Sua estreia no time principal dos Spurs foi na temporada de 2009-2010, com 16 anos e, após uma série de empréstimos, retornou em definitivo ao Tottenham para se consagrar no clube.

Acumulando chances como titular, ele foi artilheiro da liga nacional em 2015-2016 e 2016-2017, antes de ser novamente o maior goleador em 2020-21. Em 2018, estreou em um Mundial, na Rússia e não sentiu a pressão: seis gols e artilharia isolada da competição em que a Inglaterra caiu nas semifinais para a Croácia. Apesar de não conquistar o título, foi o único de sua equipe presente no onze ideal do campeonato pela Fifa.

O Bayern, que por muito tempo teve Robert Lewandowski no comando do ataque, quer novamente contar com um homem-gol e, para muitos, o inglês é a escolha certa. Bastian Schweinsteiger, ídolo do clube, é um dos que aprovam a contratação. Os alemães não conquistam a Liga dos Campeões desde 2020 e Kane, que busca seu primeiro troféu da competição, pode ser de grande ajuda para quebra do jejum.