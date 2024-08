Jornal argentino se rende a ‘supremacia brasileira’ na Libertadores e Sul-Americana

Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e Libertadores, as equipes brasileiras ganharam todos os confrontos diretos com a Argentina. Dos 16 clubes ainda vivos nas quartas de final, somando as duas competições, nove representam o País na América do Sul. Um leve aumento em relação ao último ano, quando oito brasileiros chegaram às quartas de final das competições. “Supremacia brasileira”, que foi destacada pelos jornais argentinos.

Na Libertadores, o Atlético-MG eliminou o San Lorenzo, com um placar agregado de 2 a 1; na Sul-Americana, Athletico-PR, Fortaleza e Cruzeiro passaram por Belgrano, Rosário Central e Boca Juniors, respectivamente. É a primeira vez, desde 2021, que o Brasil sai vencedor em todos os confrontos diretos com argentinos – naquele ano, também foram quatro duelos nas competições continentais.

“Apesar de não ser o atual campeão mundial e de estar passando por uma etapa de transição, procurando retornar ao topo com a seleção nacional, o Brasil domina o mapa continental com os clubes. Uma mega liga de corrida, figuras e uma potência econômica que servem para explicar parte de uma tendência de anos”, escreveu o jornal argentino Olé nesta sexta-feira.

Cruzeiro eliminou o Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foto: Thomas Santos/AP

PUBLICIDADE Desde 2019, quando a Conmebol instituiu a final única na Libertadores, os brasileiros sagraram-se campeões em todos os anos. Flamengo e Palmeiras, duas vezes cada, e Fluminense conquistaram a “Glória Eterna”. O desempenho recente fez com que o Brasil diminuísse a vantagem da Argentina, como maior campeã do torneio. São 25 títulos para o país vizinho, enquanto equipes brasileiras já conquistaram 23 vezes o torneio. Pelo chaveamento, em 2024, o Brasil já terá três equipes nas semifinais da Copa Libertadores e da Sul-Americana, obrigatoriamente, já que haverá três confrontos diretos entre brasileiros nas quartas de final – dois na Libertadores e um na Sul-Americana.

Além disso, se Athletico-PR e Cruzeiro eliminarem Racing e Libertad na Sul-Americana, respectivamente, e o Flamengo avançar diante do Peñarol na Libertadores, seis clubes brasileiros estarão nas semifinais do continente em 2024. O recorde, até hoje, é de cinco representantes do País nas semi, nas edições de 2021 e 2023.

Confira o chaveamento das quartas de final da Libertadores e Sul-Americana

Libertadores

Atlético-MG x Fluminense

x River Plate x Colo-Colo

Botafogo x São Paulo

x Peñarol x Flamengo

Sul-Americana