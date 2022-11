Jornal espanhol diz que Zidane será técnico da seleção da França em 2023

Publicidade

Zinédine Zidane pode se tornar o técnico da seleção da França em 2023. De acordo com reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, o ex-jogador de futebol já teria firmado um acordo inicial para ser o técnico da seleção francesa a partir do ano que vem.

Didier Deschamps está no cargo desde 2012 e carrega uma vitória na Copa do Mundo em seu currículo.

O acordo definitivo de Zidane como substituto de Deschamps, segundo o jornal, será fechado no começo do ano que vem, após o término do mundial no Catar. David Bettoni, braço direito de Zidane, também está incluso na negociação.

Zinedine Zidane cumprimenta jogador do Real Madrid, time que comandou até junho de 2021 Foto: EFE / Rodrigo Jiménez

Zidane deixou o Real-Madrid em junho de 2021 e está parado desde então. Ele teria declinado propostas por causa da negociação para assumir a seleção francesa.

Entre seus feitos como técnico do Real-Madrid, Zidane conquistou dois mundiais de clubes e três vezes a Liga dos Campeões.

Como jogador, Zidane ficou mais conhecido entre os brasileiros a partir da Copa do Mundo de 1998, quando fez dois gols no Brasil na partida final e ajudou a seleção francesa a levar para casa o seu primeiro título de campeã no torneio.