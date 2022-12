Jornal francês compara Mbappé a Pelé e lembra que França pode repetir feito do Brasil de 1958 e 1962

A imagem de Pelé com o punho cerrado em riste no colo de Jairzinho na Copa de 1970 é uma das fotos mais icônicas do mundo dos esportes. O tradicional jornal francês L’Equipe, no entanto, não teve receio ao colocar tal figura ao lado de uma foto de Kylian Mbappé no colo de Olivier Giroud no Mundial de 2022.

E as comparações não param por aí. Além de ressaltar que o atacante do Paris Saint-Germain pode repetir o feito do ex-jogador brasileiro, sendo coroado com o título mundial duas vezes aos 23 anos, o veículo também aponta para o possível recorde que a França pode igualar: ganhar dois títulos seguidos.

Kylian Mbappé e Pelé se encontram em Paris, na França, em 2019. Foto: Christian Hartmann/Reuters

A última vez que tal feito ocorreu foi com a seleção brasileira, que foi vitoriosa nos torneios de 1958 e 1962. O único outro time a realizar tal façanha é a Itália, que se sagrou campeã em 1934 e 1938. Mesmo se perder, a campanha francesa já é marcada por recordes.

Eles são os primeiros campeões vigentes a alcançar uma nova final consecutiva após o Brasil de 1998. Já Mbappé, que conta com nove gols em 13 partidas de Copas, se tornou o maior artilheiro dos Mundiais antes dos 24 anos, recorde que pertencia a Pelé.

A capa do jornal francês também remete ao fato de o futebol ficar sem um melhor do mundo após a Copa de 2022, uma vez que Messi já disse que não joga mais pela Argentina, Cristiano Ronaldo deve ter mesmo destino na seleção de Portugal e Neymar nunca foi o que se esperava dele no Brasil. O futebol de seleções ficará em breve sem um grande jogador. Mbappé pode ser esse cara. Ele já é campeão do mundo, vem batendo recordes importantes na carreira e tem a chance de ganhar neste domingo sua segunda Copa.