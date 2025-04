Jornalista da ESPN explica afastamento e diz: ‘Volto com total liberdade, senão não voltaria’

Gian Oddi, um dos seis jornalistas afastados temporariamente da ESPN após a edição da última segunda-feira, 7, do programa Linha de Passe gerar atrito entre a emissora e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou o afastamento, contou o que argumentou a emissora e afirmou que ele e seus colegas retornam ao programa na quinta-feira, 10.

Volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como meus colegas. E, sinceramente, se eu volto ao programa é porque tenho a consciência de que vamos poder falar da maneira que sempre falamos, com a liberdade que sempre tive desde entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo (José) Trajano. Gian Oddi, jornalista da ESPN

O programa em questão discutiu a reportagem da revista Piauí que revelou, entre outros escândalos, o aumento do salário dos presidentes de federações em mais de 200% e gastos de R$ 3 milhões com um grupo de 49 pessoas sem relação direta com a entidade durante a Copa do Mundo do Catar. Gian Oddi e os outros comentaristas criticaram a gestão de Ednaldo Rodrigues, reeleito recentemente para comandar a CBF por mais quatro anos, até 2030.

Jornalistas voltarão ao 'Linha de Passe', da ESPN, após afastamento de dois dias Foto: Reprodução/ESPN

Segundo apurou o Estadão, a ESPN tratou o caso como um "erro de processo". Isso porque o Linha de Passe temático sobre a crise da CBF não foi comunicado antes de ir ao ar à cúpula da emissora, que ficou sabendo apenas quando foi cobrada por cartolas da confederações sobre o assunto do programa. Além de Gian Oddi, foram afastados o editor-chefe Dimas Coppede, o apresentador William Tavares e os comentaristas Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida e Vitor Birner. Os seis jornalistas foram chamados para uma reunião com a alta cúpula do canal e não foram ao ar na terça nem nesta quarta. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão.

Gian Oddi disse. em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, que a direção argumentou que alguns “processos” não foram seguidos pelos integrantes do programa ao decidirem dedicar todo o tempo da edição de segunda-feira para expor os problemas da gestão de Ednaldo Rodrigues.

“A argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção possa estar preparada para as consequências e possa saber argumentar em relação às consequências que um programa do gênero acaba tendo, certos processos precisam ser seguidos e esses processos de informações internas da empresa não foram seguidos”, afirmou o jornalista. “A gente acatou, ficou dois dias fora, e estaremos de volta nesta quinta-feira. Volto ao Linha de Passe agindo e trabalhando da maneira que sempre agi”.