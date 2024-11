Jornalista diz que errou ao não citar Vinicius Jr na Bola de Ouro: ‘Vou sair do júri’

O jornalista finlandês Juha Kanervado admitiu que errou na votação da Bola de Ouro. Ele foi um dos três eleitores que não colocaram Vinícius Júnior sequer no top 10 de suas escolhas para melhor jogador do mundo. Os outros dois foram Bruno Porzio, de El Salvador, e Sheefeni Nikodemus, da Namíbia.

“Erro técnico meu. Vou renunciar ao júri do Bola de Ouro”, escreveu Kanervado no X, antigo Twitter, ao responder uma conta de Madri que destacou que ele foi um dos únicos a não incluir o atacante brasileiro entre os 10 melhores da temporada.

Vinicius Júnior ficou na segunda posição na disputa da Bola de Ouro Foto: Wilton Júnior/Estadão Conteúdo

Foram 99 jornalistas que votaram no prêmio (o representante da Síria não participou). De acordo com o regulamento da premiação da revista France Football, os 100 primeiros países do ranking da Fifa tinham, cada um, um representante que listava dez nomes em ordem de preferência, e os jogadores receberam pontuações de acordo com a posição.

Cada voto de melhor jogador do mundo valia 15 pontos, e o segundo lugar das listas valia 12 pontos. Do terceiro ao décimo lugar, eram distribuídos 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente. Vencedor do prêmio, o meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City, teve uma vantagem de apenas 41 pontos sobre o brasileiro, que ficou na segunda posição.

O atacante do Real Madrid não foi à premiação como forma de protesto do clube espanhol pelo resultado.