Jornalista espanhol diz que Luka Modric é o maior meio-campo da história do futebol

Aos 40 anos, Modric já foi eleito Bola de Ouro, pela revista France Football, e The Best, pela Fifa, ambos em 2018. No cartel de títulos, são seis Champions League, cinco Mundiais, quatro Campeonatos Espanhóis, cinco Supercopas Uefa, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Espanha, três Campeonatos Croatas, duas Copas da Croácia e uma Supercopa da Croácia, um total de 33 troféus.

Com a Croácia, o meia foi vice-campeão da Copa do Mundo 2018, na Rússia. Na oportunidade, ele também levou o prêmio de melhor da competição, desbancando os campeões Griezmann e Mbappé. Em 2022, foi um dos algozes do Brasil no Catar, além de converter seu pênalti, é dele o início da jogada que culminou no gol de empate de Bruno Petkovic.