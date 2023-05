Jornalista espanhola denuncia ameaças de estupro e ataque à filha após questionamento sobre Vini Jr.

María Morán, jornalista espanhola da BeIN Sports e da Gol TV, denunciou ameaças de estupro e ataques a sua filha sofridos nesta semana após pergunta feita a Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, sobre Vinicius Junior, constantemente alvo de racismo nos jogos do Campeonato Espanhol. A repórter revelou as mensagens ofensivas por meio de suas redes sociais e acionou a polícia.

Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, a jornalista questionou Ancelotti “se Vini Jr. deveria receber um cartão vermelho como aprendizado pelos constantes protestos contra a arbitragem”. Em resposta, o treinador defendeu o atacante brasileiro ao afirmar que o número de amarelos que recebe da arbitragem já é “mais do que suficiente”. Desde então, María recebe ataques da torcida do Real Madrid por meio de suas redes. Vini é um dos melhores jogadores do time.

A repórter publicou em seu Twitter alguma das mensagens que recebeu nos últimos dias. Além de ameaças de estupro, María foi chamada de “prostituta” por causa de suas vestes. Sua filha, fruto da relação com o goleiro holandês Jasper Cillessen, também foi alvo de ataques nas redes.

“Esses são alguns dos muitos comentários que venho recebendo por exercer meu trabalho como jornalista. Minha filha tem 18 meses“, escreveu a repórter em suas redes. “(Mensagens dizendo) Que me estuprariam, que a minha filha é bastarda, insultos a um bebê... tudo está denunciado junto à Polícia Nacional.”

Esta não é a primeira vez que María vem a público se defender. Em março, ela revelou que Cillessen a havia abandonado após o nascimento de sua filha. A advogada da jornalista, em entrevista ao jornal Marca, disse que a bebê foi abandonada por Jasper ainda no hospital e que o avô de María pagou todos os custos relacionados à internação – cerca R$ 6,6 mil.

“Tive de ficar calada, não levantar a voz por medo de perder o emprego, por medo de perder você (sua filha). Porque, infelizmente, as ameaças neste país, na maioria das vezes, se concretizam”, escreveu a repórter em suas redes sociais à época. Hoje com 34 anos e no NEC Nijmegen, da Holanda, Cillessen tem passagens pelo Valencia e Barcelona ao longo de sua carreira.

Continua após a publicidade