Jogador de futebol faz pedido de casamento ao namorado em estádio

O amor entrou em campo no Coopers Stadium, do Adelaide United, da Austrália. Desta vez, o lateral-esquerdo Josh Cavallo compareceu ao local não para treinar, mas para pedir em casamento o companheiro Leighton Morrel. O atleta contou com uma ajuda especial do próprio clube para fazer o pedido.

No Instagram, Cavallo celebrou o fato de poder começar o ano com o noivo. Ele também agradeceu ao clube por ajudar a organizar a surpresa. “Seu suporte incansável significa muito para mim. Vocês me deram um espaço seguro no futebol, que nem nos meus sonhos eu imaginei ser possível, e me encorajaram a viver todos os dias da minha vida de forma autêntica”, escreveu.

Cavallo tem passagem pela seleção sub-20 da Austrália e defende o Adelaide United desde 2021. Ele já passou por clubes como Melbourn City e Western United, ambos da Austrália.

Símbolo de resistência LGBTQ+ no esporte