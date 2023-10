Jovem presenteia namorado com ingresso para final da Libertadores, com ‘ajuda’ de Fred; veja vídeo

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam na decisão da Libertadores no dia 4 de novembro, no Maracanã, em jogo único. A carga de ingressos reservados pela Conmebol para cada uma das torcidas já está esgotada, mas isso não impede que os torcedores busquem meios de se juntar à festa no Rio. Nesta semana, uma jovem surpreendeu seu namorado – e contou com o apoio de um ídolo do clube – com ingressos para a final da competição.

Matheus Augusto é um dos tantos torcedores que não haviam conseguido adquirir sua entrada. Nas redes sociais, milhares de tricolores reclamaram das longas filas no site da Conmebol para poder comprar o ingresso para a decisão. “Ele não tinha conseguido ingresso para a final da Libertadores e estava muito triste porque seria um dia antes do seu aniversário”, escreveu Luanna Pacheco, namorada de Augusto e que proporcionou a surpresa.

Com a ajuda de Fred, bicampeão brasileiro, maior artilheiro da história do Brasileirão e diretor de planejamento esportivo do Fluminense, Luanna encontrou uma forma de colocar seu namorado no Maracanã, em partida que pode celebrar a primeira conquista continental do clube. O ex-atacante enviou um vídeo em que começou consolando o rapaz por ele não ter conseguido o ingresso para a final.

“Sua patroa pediu para eu fazer um vídeo para você, já que você não conseguiu ingresso, ‘tá' complicado, para servir de consolo”, disse o ex-jogador no início das imagens. Mas não durou muito tempo a “pegadinha”: logo na sequência, Fred revelou que Luanna, de fato, conseguiu os ingressos para a decisão. “A patroa conseguiu os ingressos. Coloca a armadura tricolor, vem com aquela da sorte, para a gente, se Deus quiser, comemorar junto esse título no dia 4. Te espero aqui no Maraca. Aproveita, Matheusão.”

Matheus foi às lágrimas e abraçou sua namorada, ainda incrédulo de como ela conseguiu os ingressos. No TikTok, o vídeo já conta com mais de 1,8 milhão de visualizações e mais de 290 mil curtidas. Milhares de torcedores de outros times também se emocionaram com a história do casal. “Eu, como flamenguista, estou torcendo muito para vocês (Fluminense)... perderem, mas o vídeo é lindo”, escreveu uma usuária.