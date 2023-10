Quem é Jude Bellingham? Conheça o inglês que foi eleito o melhor jogador do mundo até 21 anos

Quando assinou com o Real Madrid, Jude Bellingham comentou que era o dia em que mais sentiu orgulho na vida. Isso já pode ter mudado. Poucos dias depois, ele foi incluído na lista de finalistas do Bola de Ouro, France Football, ficando na 18º posição, e ganhou o prêmio Kopa, dado pela revista para o melhor jogador até 21 anos. Com 13 gols em 13 jogos na temporada e sendo peça fundamental no time de Carlo Ancelloti, o meio-campista tem tudo para chegar como grande nome do prêmio no ano que vem. E pode ter outro dia de grande orgulho.

No fim de semana, o meia fez dois gols na virada contra o Barcelona pela LaLiga. Com o ‘doblete’, Bellingham chegou a 13 gols em 13 partidas na primeira temporada no Real Madrid. O número de gols é o mesmo que Cristiano Ronaldo fez na temporada 2009/10, quando estreou pelo clube. Os 13 viraram 450 quando o português deixou o Real em 2018, após 438 jogos.

Outro astro superado por Bellingham é Zinédine Zidane. O francês defendeu o Real Madrid entre 2001 e 2006. As temporadas 2001/2 e 2002/03 foram as mais artilheiras do craque, com 12 gols cada. Ainda antes de pisar no gramado do Santiago Bernabéu, Bellingham já teve de falar sobre Zidane. Sempre com o número 22 nas costas, a camisa do Real Madrid com seu nome tem o número 5, o mesmo que o astro francês utilizou e fez história no clube. “Eu disse o quanto admiro Zidane, o legado que ele tem neste clube e com este número. Não estou tentando fazer o mesmo que ele, estou apenas tentando ser Jude, mas definitivamente é uma homenagem a quão bom ele era”, contou na apresentação ao clube.

Jude Bellingham conquistou o prêmio Kopa, da revista France Football, como melhor jogador do mundo até 21 anos Foto: Franck Fife / AFP

Estou apenas tentando ser Jude Jude Bellingham, sobre comparações com Zidane no Real Madrid

Elogios de Vinícius Jr. e Carlo Ancelotti de um lado, autocobrança do outro

Mesmo que tenha decidido o jogo contra o Barcelona, Bellingham quer mais. “Não estive no meu melhor nível. Às vezes não se trata de buscar fazer algo especial cada vez que se tem a bola. Cumpri bem ao combinar com os jogadores de chegada e quando recebi a bola sabia que ia marcar. Recebi a bola na entrada da área e estava há algumas semanas dizendo que precisava chutar porque os adversários acham que vou passar para algum companheiro e entrar na área. Sei que tenho técnica suficiente para chutar de fora e estou muito feliz”, analisou para a Real Madrid TV.

Por outro lado, o companheiro Vinicius Jr. não poupou elogios e até o comparou com Cristiano Ronaldo. ”É incrível, ele sempre faz a diferença e é decisivo. A torcida se acostumou com Cristiano e chegou mais um para a gente. Somos muitos jogadores jovens que sempre estamos juntos dentro e fora de campo”, analisou o brasileiro.

“Nós estamos surpresos, todo mundo está. Não é algo que esperávamos. Ele está sendo altamente eficiente na frente”, confessou o técnico Carlo Ancelotti na coletiva depois da última vitória. Sobre o poder decisivo de Bellingham, o italiano também elogiou: “Ele não comemorar o empate mostra a atitude de um veterano. Deixa claro que o empate não era o objetivo”.

O técnico Carlo Ancelotti também comentou sobre a partida e mostrou satisfação com a mudança de postura para o segundo tempo. “A chave da partida foi a diferença de atitude da primeira para a segunda etapa. No primeiro tempo fomos lentos, preguiçosos e pouco agressivos. Na segunda etapa, todo o oposto”, afirmou o treinador.

Quebra de recordes na Inglaterra, na Alemanha e pela seleção

Bellingham estreou pelo Birmingham, hoje na segunda divisão inglesa, em 2019. O “Blues” é um dos principais clubes de West Midlands, condado no centro da Inglaterra. Com 16 anos e 38 dias, o jogador tornou-se o mais jovem a entrar em campo pelo clube, na derrota de 3 a 0 para o Porthsmount pela Copa da Liga Inglesa.

Depois de uma temporada, o destino foi o futebol alemão. O Borussia Dortmund viu Bellingham quebrar recordes já na estreia, contra o Duisburg, pela Copa da Alemanha. Aos 17 anos e 77 dias, o jovem inglês se tornou o jogador mais novo a marcar pelo Borussia. No clube, foram 132 jogos, 24 gols e 25 assistências. Ele também foi o mais jovem capitão do time alemão, aos 19 anos, quando também foi nomeado o melhor jogador da Bundesliga. A venda para o Real Madrid o colocou como segundo mais caro do clube espanhol, custando R$ 100 milhões, atrás de Eden Hazard, comprado pelo Real por R$ 115 milhões.

Na seleção, a estreia foi em novembro de 2020, em amistoso contra a Irlanda. Meses depois, Bellingham foi convocado para a Euro 2020. Aos 82 minutos da estreia da Inglaterra, contra a Croácia, o jovem entrou em campo e tornou-se o mais jovem inglês a jogar a Eurocopa, com 17 anos e 349 dias. Na Copa do Mundo do Catar, Bellingham jogou todos os cinco jogos da seleção inglesa e fez um gol.

O começo promissor cria expectativa pelo potencial do jovem, ainda imensurável. A nomeação entre os finalistas do Bola de Ouro é um indicativo do que pode vir. E é possível que “ser apenas o Jude” seja suficiente para mais.

De acordo com o serviço de rastreamento de estatísticas e análises de mídia sociais Social Blade, somente nos últimos 30 dias, Bellingham ganhou quase 2 milhões de novos fãs - ele ganha em pouco mais de 50 mil novos seguidores por dia. Outro dado significativo, que também se reverte em novas receitas e engajamento com o público, vem das redes sociais. Em pouco mais de quatro meses em que está no clube merengue, Bellingham conquistou 9,3 milhões de novos seguidores no Instagram, saltando de 10 mi para os 19,3 mi atuais.

Pela seleção inglesa, Bellingham tem 27 jogos, dois gols e cinco assistências. Foto: Adrian Dennis (AFP)

“Bellingham é uma das grandes revelações do futebol mundial nos últimos anos e tem correspondido ao que se espera dele neste início de trajetória na Espanha. Para ele é uma ótima oportunidade de se tornar um ídolo, no calor de grandes nomes como Cristiano Ronaldo e Benzema, que marcaram história no Real Madrid e saíram de lá em um passado não muito distante. Os números do atleta são ótimos e a busca por este novo ídolo, com certeza, acelera este processo que reflete de forma natural no boom de novos seguidores, na venda de camisas personalizadas e no interesse das marcas em cima do jogador”, afirmou Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

“As redes sociais se tornaram o principal canal de comunicação e relacionamento entre os fãs e seus ídolos. Impulsionado pela visibilidade da mídia, o crescimento do perfil de um atleta que se destaca torna-se exponencial”, disse Danielle Vilhena, head de marcas da Agência End to End, que complementa. “A possibilidade de uma comunicação sem intermediadores, com o atleta falando de forma genuína e natural diretamente com seus fãs, associado a uma performance em campo de destaque, faz com que se estabeleça um ecossistema positivo: o resultado em campo leva o fã a procurar o atleta em canais próprios para acompanhar detalhes da vida do jogador, e fica pela qualidade do conteúdo e possibilidade de acompanhar de perto o dia a dia de um ídolo.”