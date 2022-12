‘Falha emocional e ordem dos pênaltis explicam queda do Brasil’, diz Klinsmann

Um dos integrantes do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa que está trabalhando na Copa do Mundo do Catar, o ex-centroavante Jürgen Klinsmann falou sobre suas observações para explicar a eliminação precoce do Brasil na competição.

De acordo com o ex-centroavante alemão, campeão da Copa do Mundo de 90, na Itália, os comandados de Tite não tiveram tempo de se recuperar mentalmente do gol de empate sofrido no final da prorrogação contra a Croácia, que provocou a decisão da vaga às semifinais nas penalidades.

“O Brasil teve muito pouco tempo para se ajustar mentalmente depois de sofrer o empate da Croácia aos 117 minutos. Você chega a um ponto em que não executa mais o pênalti do jeito que teria feito, logo após o apito.”

Outro fator apontado por ele foi o erro na ordem dos cobradores. O atacante Rodrygo foi o primeiro a bater pelo Brasil e desperdiçou sua chance. Escalado para dar o quinto chute, Neymar não chegou a cobrar porque os croatas venceram a disputa por 4 a 2. “Defina com o melhor cobrador de pênaltis que você tem no começo e depois desça classificação”, disse Klinsmann.

Jogadores da seleção brasileira choraram em campo após a derrota para a Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

A Inglaterra caiu após uma derrota no tempo normal para a França por 2 a 1. No entanto, os ingleses deixaram escapar a chance de provocar uma prorrogação por conta de uma penalidade desperdiçada pelo centroavante Harry Kane.

Se o curto espaço de tempo entre o gol da Croácia e os pênaltis ajudaram a derrubar o Brasil, no caso dos ingleses, o período em que a partida ficou parada por conta do VAR pode ter prejudicado o batedor inglês.

No lance, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio precisou da checagem do vídeo para confirmar a infração. Harry Kane teve que esperar mais de dois minutos pela análise antes de cobrar o tiro livre por cima do travessão. “Se Harry tivesse a chance, talvez, apenas de colocar a bola no chão e chutar, não seria tanta pressão.”