Justiça arquiva processo que acusava Greenwood, do Manchester United, de violência sexual

O Ministério Público do Reino Unido arquivou as acusações de tentativa de estupro e de assédio das quais o atacante Mason Greenwood, do Manchester United, era alvo.

O encerramento do caso foi anunciado em comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo órgão, que também descontinuou outras acusações contra o jogador, essas relacionadas a denúncias de comportamento controlador e coercitivo.

“Neste caso, uma combinação entre a retirada de testemunhas-chave e um novo material que veio à tona indicaram que não havia mais uma perspectiva realista de condenação. Nessas circunstâncias, temos o dever de interromper o caso”, diz o texto publicado pelo Ministério Público.

Greenwood era acusado de tentativa de estupro e foi afastado das atividades do Manchester United. Foto: Lindsey Parnaby/ AFP

Greenwood foi detido em janeiro de 2022 depois que uma mulher usou as redes sociais para compartilhar fotos e vídeo em que aparece com hematomas. Segundo ela, as feridas teriam sido causadas pelo jogador.

O episódio levou o Manchester United a suspender o atleta. Além disso, ele perdeu contratos de patrocínio, como o que tinha com a Nike, e foi retirado do game Fifa 2022.

Após a decisão, o United afirmou que irá “conduzir um processo próprio antes de determinar os próximos passos”, por isso ainda não é certo se Greenwood será reintegrado ao elenco. O atacante tem 21 anos e fez toda a categoria de base no time de Manchester. A última vez que esteve em campo foi em 22 de janeiro do ano passado, durante vitória por 1 a 0 sobre o West Ham.