Justiça acolhe pedido de Denílson e penhora prêmio de Belo na ‘Dança dos Famosos’ por dívida

A Justiça de São Paulo determinou, após pedido do ex-jogador Denílson, que os cachês e prêmios obtidos pelo cantor Belo no quadro “Dança dos Famosos”, da TV Globo, sejam penhorados para arcar com as dívidas com o pentacampeão mundial. O processo entre as partes corre na 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo.

A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem do Estadão, que teve acesso ao despacho do juiz Carlo Mazza Britto Melfi. Na decisão, ele determinou que seja expedido, com urgência, um ofício à Rede Globo e pede para que Denílson levante as páginas relativas aos depósitos de Belo que pretende bloquear.

Em defesa, o cantor Belo argumenta que os valores dos prêmios da “Dança dos Famosos”, quadro do programa dominical “Domingão com Huck”, seriam direcionados para “execuções trabalhistas”. Na decisão, o juiz Melfi se colocou contra essa posição, por entender que não há “concurso de credores”, além de Denílson. “Não pode o requerido, aliás, buscar a defesa de suposto direito alheio em nome próprio”, afirmou, em despacho.

Uma forte rixa entre o cantor e o ex-jogador e comentarista esportivo veio à tona nos últimos tempos. Desde 2005, existe um processo entre eles, referente ao momento em que Denílson comprou os direitos do conjunto Soweto, do qual Belo era vocalista, e terminou algum tempo depois.Desde então, Denílson vem criticando Belo e cobrando a suposta dívida. Foto: Instagram / @cantorbelo | Instagram / @denilsonshow

Denílson pede para que o cantor arque com uma dívida avaliada em pouco mais de R$ 7 milhões, em razão do descumprimento de contrato com o grupo de pagode Soweto, no início dos anos 2000. Belo defende que o valor seria próximo à casa dos R$ 5 milhões. Além disso, após a penhora, foi determinado que se estabeleça um contador para calcular o valor exato do débito atualizado, em vista dessa divergência entre as partes.

No início dos anos 2000, Denílson comprou os direitos econômicos do Soweto, grupo de pagode que o cantor Belo fazia parte. Cerca de um ano após a compra, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo e o ex-jogador alegou quebra de contrato e passou a cobrar na Justiça a multa contratual. Desde então, as duas partes mantém uma batalha judicial sobre o valor que deve ser pago. A reportagem do Estadão entrou em contato com a defesa do cantor e do ex-jogador, mas não obteve respostas.

Nesta semana, o jogador comentou em entrevista com Galvão Bueno sobre o caso. “Como artista, (o Belo) é um fenômeno. Canta muito, só que não dá. O artista não pode estar separado do pessoal. Ele não é um artista de excelência e tenho meus motivos para falar. Ele tem asteriscos comigo. Ele abriu mão do grupo (Soweto), mas tem uma questão burocrática. Tem um contrato e foi ele que quebrou esse contrato, ele tem de pagar”, afirmou o ex-jogador.

Denílson foi bastante claro sobre o assunto e demonstrou não abrir mão do que entende ser seu dinheiro. “Ele não pagou. Fomos para a Justiça e ganhei em todas as instâncias possíveis“, comentou. A última decisão na Justiça é de novembro de 2022, com retorno favorável a Denílson. “Era um valor que ele poderia pagar tranquilamente com a quantidade de shows que faz, mas é mal gerenciado e por isso não estava pagando. A dívida foi acumulando e está em um valor muito alto.”