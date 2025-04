Juventude x Ceará no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela terceira rodada do Brasileirão, a partida entre Juventude e Ceará está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Depois de vencer na rodada de estreia, o Juventude não teve a mesma sorte no segundo jogo e acabou derrotado pelo Botafogo, atual campeão do torneio, por 2 a 0, no Rio de Janeiro. De volta à sua casa, no Sul, o clube tenta novamente uma vitória na esperança de chegar aos seis pontos e, possivelmente, tornar-se líder da competição.

O Ceará, por sua vez, ainda não foi derrotado na competição. É por isso que, com uma vitória e um empate, o clube figura na terceira colocação da tabela, empatado em pontos com todos os times até a sétima colocação. Isso também significa que, com somente uma vitória, o time tem grandes chances de assumir a liderança. Somente Internacional e Corinthians estão à sua frente no momento.

JUVENTUDE X CEARÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 12/04/2025

12/04/2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

ONDE ASSISTIR A JUVENTUDE X CEARÁ AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Luis Mandaca; Batalla, Gabriel Taliari e Petterson. Técnico: Fábio Matias.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CEARÁ

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Martinez. Técnico: Léo Condé.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUDE E CEARÁ

05/04 - Botafogo 2 x 0 Juventude - Brasileirão

- Brasileirão 05/04 - Ceará 2 x 0 Grêmio - Brasileirão