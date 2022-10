Juventude x Corinthians: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Juventude e Corinthians abrem os trabalhos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida que será realizada nesta terça-feira, 04, às 21h30 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view) e o Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Há 10 partidas sem saber o que é um triunfo no Brasileirão, o lanterna Juventude tenta reunir forças para tentar um milagre no campeonato. Com apenas 19 pontos somados no torneio em 29 rodadas, a equipe chega para o duelo após a demissão de Umberto Louzer, e será comanda interinamente por Lucas Zanella no confronto desta terça-feira.

Já o Corinthians, soma duas vitórias consecutivas no torneio, é o quarto colocado na tabela com 50 pontos, um a menos que o Fluminense, terceiro, e busca vencer o frágil rival para voltar ao G-3 do Brasileirão, enquanto não retoma o foco às finais da Copa do Brasil, que acontecem na metade do mês.

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 21h30h, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Juventude e Corinthians, válida pela 30ª rodada do Brasileirão, acontece às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (serviço de pay per view). O Estadão acompanha todos os lances do confronto em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Paulo Miranda e Moraes; Elton, Capixaba, Jadson, Chico e Rafinha; Pitta. Técnico: Lucas Zanella.

CORINTHIANS - Cássio; Rafael Ramos; Gil (Bruno Mendez), Raúl Gustavo e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz (Ramiro) e Giuliano; Gustavo Silva, Róger Guedes (Mateus Vital) e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA?

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães-Fifa (RJ).

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ).

Quarto árbitro: Douglas Schwengber (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barretos Rios (SE)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Fora de casa, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão, o Juventude foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0. O Corinthians, por sua vez, recebeu o Cuiabá na Neo Química Arena e venceu por 2 a 0.