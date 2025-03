O Campeonato Gaúcho vai conhecer os seus finalistas neste sábado, dia 1º. Na primeira partida do dia, o Grêmio visita o Juventude com a vantagem de ter vencido o duelo de ida por 2 a 1. Agora, o time tricolor joga por um empate para encarar Internacional ou Caxias na grande decisão. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília). O Estadão acompanha lance a lance da partida.

Para os donos da casa, apenas uma vitória por 2 ou mais gols de vantagem importa. Caso o Juventude ganhe por apenas 1 gol, a decisão vai para os pênaltis. No Gaúcho, as duas equipes já se encontraram duas vezes, com um triunfo para cada lado. Por mais que o Grêmio tenha uma pequena vantagem, o equilíbrio prevalece e tudo pode acontecer.

Juventude x Grêmio na semifinal do Gaúcho: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

JUVENTUDE x GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SEMIFINAL DO GAÚCHO:

DATA : 01/03/2025.

: 01/03/2025. HORÁRIO : 16h30 (horário de Brasília).

: 16h30 (horário de Brasília). LOCAL: Alfredo Jaconi.

ONDE ASSISTIR JUVENTUDE x GRÊMIO AO VIVO:

TV Globo (TV aberta para o RS).

(TV aberta para o RS). SporTV 2 (TV fechada).

(TV fechada). Premiere (pay-per-view).

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE:

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Daniel Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Ênio e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO:

GRÊMIO - Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUDE E GRÊMIO: