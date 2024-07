Juventude x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O São Paulo enfrenta o Juventude neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Em duelo realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o time paulista busca uma vitória para se manter no G-4 e, de quebra, ampliar o tabu de oito anos sem saber o que é derrota para a equipe gaúcha. O último revés são-paulino para o clube do RS aconteceu em 2016.

A equipe do Morumbi vem de vitória em casa sobre outro time gaúcho, o Grêmio. O resultado deixou o São Paulo na 4ª colocação, com 30 pontos, seis a menos do que o líder Botafogo. Apesar do resultado positivo, o duelo marcou a baixa do volante Alisson, jogador considerado peça-chave e destaque no meio-campo tricolor desde o ano passado. O atleta sofreu uma fratura no tornozelo direito, passou por cirurgia e não joga mais em 2024.

Juventude e São Paulo se enfrentam em Brasília pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Sem Alisson, o técnico Luis Zubeldía não escondeu a necessidade de a diretoria ir atrás de reforços. Isso porque o volante Pablo Maia ainda se recupera de cirurgia e deve desfalcar o time por mais alguns jogos. Há ainda a saída do zagueiro Diego Costa, que acertou com o Krasnodar, da Rússia. “É urgente que necessitemos de jogadores. Os dirigentes sabem”, comentou o treinador após o jogo com o Grêmio. “Alisson estava sendo uma peça fundamental para a ideia do jogo. É um jogador de experiência, que tanto na fase com bola como na fase sem bola estava sendo muito importante, porque nos organiza. Hoje não temos dois jogadores que há dois meses e meio falavam que iam estar na Seleção. E vamos ter que fazer algo. Porque cada um tem sua função.”

Para o duelo com o Juventude, a tendência é que Luiz Gustavo, suspenso na última partida, e Bobadilla formem a dupla de volantes. Liziero e Jhegson Méndez retornaram de empréstimo, estão regularizados e são opções para a posição. Os laterais Igor Vinicius e Welington levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora. Rafinha volta ao time titular na direita, enquanto Patryck deve ganhar a vaga na esquerda.

Pelo lado do Juventude, o duelo contra o São Paulo vai marcar a estreia do técnico Jair Ventura. Em 2021, ele foi o responsável por garantir o clube na elite do futebol brasileiro. O time gaúcho precisou ir ao mercado após Roger Machado aceitar a proposta do Internacional, que recentemente demitiu o argentino Eduardo Coudet.

Esta será a segunda partida consecutiva dos gaúchos em Brasília no Brasileirão. A diretoria do Juventude vendeu o mando de campo dos jogos contra o Atlético-MG e o São Paulo. Na rodada anterior, o time de Caxias do Sul empatou por 1 a 1 com os mineiros. O clube da serra gaúcha está na 12ª posição, com 20 pontos.

Publicidade

JUVENTUDE X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 21/07/2024.

: 21/07/2024. HORÁRIO : 18h30 horas (horário de Brasília).

: 18h30 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

ONDE ASSISTIR A JUVENTUDE X SÃO PAULO AO VIVO:

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner, Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.