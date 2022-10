Juventude x São Paulo: onde assistir, horário, arbitragem e escalação das equipes

Juventude e São Paulo se enfrentam neste domingo, 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere. O Estadão acompanha todos os lances e emoções em tempo real.

Em busca da tão sonhada vaga na Libertadores, o São Paulo quer aproveitar o embalo da vitória sobre o Coritiba para vencer o lanterna da competição e se manter vivo na briga pelo G-8. A equipe de Rogério Ceni é a décima colocada na tabela, com 44 pontos.

Já o Juventude, último colocado com apenas 21 pontos, sabe que a situação é praticamente irreversível e entra em campo com chance matemática de 99,99% de rebaixamento, segundo estudos da UFMG.

Equipes se enfrentam neste domingo, 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Juventude e São Paulo acontece neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão terá transmissão da Globo (TV Aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

JUVENTUDE: Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Rodrigo Soares; Élton, Jádson e Chico; Capixaba, Rafinha e Isidro Pitta. Técnico: Lucas Zanella (interino).

SÃO PAULO: Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Moreira, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA?

Arbitro: Paulo Roberto Alves Junior-PR

Assistente 1: Sidmar dos Santos Meurer-PR

Assistente 2: Jefferson Cleiton Piva da Silva-PR

Quarto árbitro: Anderson da Silva Farias- RS

VAR: Rodrigo Nunes de Sá- (VAR Fifa- RJ)

AVAR: Philip Georg Bennet-RJ

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em seu último compromisso no Brasileirão, o Juventude empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO. Já o São Paulo, em partida atrasada da 29ª rodada, superou o Coritiba por 3 a 1 no Morumbi.