Juventus tenta driblar problemas dentro e fora de campo para voltar a brilhar

O início da temporada da Juventus foi péssimo. Uma série de lesões devastou o elenco. Os resultados naquelas primeiras semanas foram marcados por decepção. Com apenas um mês de temporada, o técnico Massimiliano Allegri teve que suavizar o impacto de uma entrevista na qual havia sugerido que “algo estava faltando” de sua parte, afastando vários de seus jogadores.

As coisas não melhoraram. No início de outubro, com a Juventus aparentemente à deriva na corrida pelo título do Campeonato Italiano e à beira de uma humilhante eliminação da Liga dos Campeões, Allegri recebeu o apoio público de Andrea Agnelli, presidente do clube. Isso raramente é um bom sinal. Quando é precedido por uma admissão de que a equipe deveria ter “vergonha” de seu desempenho, é significativamente pior.

Jogadores da Juventus se abraçam antes do apito inicial para a partida contra o Napoli pelo Campeonato Italiano. Foto: EFE / EFE

No final de novembro, Agnelli - junto com o restante da diretoria da Juventus - renunciou ao cargo, aparentemente como consequência de uma investigação de 18 meses pelos promotores italianos sobre irregularidades financeiras relacionadas à atividade do clube no mercado de transferências. (A Juve negou irregularidades.)

No dia seguinte, a Uefa anunciou que estava abrindo uma investigação para saber se havia sido enganada pelo clube, com o temor de uma possível punição esportiva, além de um processo judicial.

Então, algumas semanas depois, o Tribunal Europeu de Justiça emitiu uma decisão não vinculativa que – essencialmente – declarou que o papel da Uefa como um aparente monopólio não violava a lei europeia. A decisão anulou a base legal para uma Superliga Europeia - o projeto que a Juventus, que registrou um prejuízo de US$ 273 milhões (R$ 1,4 bilhões) no ano passado, identificou como sua saída para a crise financeira.

Um dos homens mais poderosos da Europa, Andrea Agnelli renunciou ao cargo de presidente da Juventus no fim de novembro do ano passado. Foto: REUTERS / REUTERS

No espaço de quatro meses, quase tudo o que poderia ter dado errado para a Juventus, dentro e fora de campo, deu errado. A equipe estava em desordem. O clube havia sido abalado. Sua luz, por muito tempo a mais brilhante da Itália, piscava e se apagava, obscurecida por desespero e decepção.

No entanto, na sexta-feira, a equipe viajou para o sul da Itália para enfrentar o Napoli, um time que parece poder conquistar o título italiano nesta temporada, que conta com Victor Osimhen e Khvicha Kvaratshkelia, indiscutivelmente o ataque mais devastador no futebol europeu.

A supremacia do Napoli foi confirmada na goleada de 5 a 1 sobre a Juventus na sexta-feira, que ampliou para dez pontos a vantagem na liderança do campeonato. O resultado impossibilitou que a equipe de Allegri chegasse à nona vitória consecutiva e marcou a primeira vez em meses que o time sofreu um único gol. A temporada mais miserável que a Juventus poderia ter imaginado pode não terminar com um título. Mas de onde começou, até mesmo um gostinho da glória antecipada parecia um respiro de ar fresco.

Leandro Paredes, da Juventus, duela com Anguissa, do Napoli, em um jogo do Campeonato Italiano. Foto: EFE / EFE

Exatamente como Allegri conseguiu essa ascensão do time é um mistério. A Juve não começou a jogar bem de repente; cautelosa e obstinada, continua sendo uma espécie de anomalia na liga italiana - agora provavelmente a mais ofensiva da Europa.

Das oito vitórias, cinco foram por 1 a 0. A Juventus precisou de um gol nos acréscimos para vencer a Cremonese na semana passada; Danilo marcou aos 86 minutos para garantir a vitória contra a Udinese no sábado. O ex-atacante Antonio Cassano, hoje comentarista, disse que a Juventus não “merecia” vencer.

Tampouco Allegri se beneficiou do rápido retorno à forma física de algumas grandes estrelas. Ángel Di María, agora campeão mundial com a Argentina, voltou ao time, e Federico Chiesa está se recuperando lentamente de uma lesão. Mas Paul Pogba, Leonardo Bonucci e Dusan Vlahovic ainda estão fora, e os recursos da Juventus dificilmente são maiores agora do que há três meses.

Na ausência deles, Allegri teve que confiar mais na juventude do que ele - como todos os treinadores italianos - gostaria. Isso permitiu que o meio-campista Fabio Miretti, ainda com apenas 19 anos, mas agora da seleção, se tornasse o líder da próxima geração do clube. A sensação de frescor, assim como a injeção de energia, ajudou.

E talvez os muitos meses de fraqueza da Juventus tenham se metamorfoseado em uma força. Todas as críticas, todas as crises ajudaram a unir os jogadores de Allegri uns aos outros e ao treinador. Isso os ajudou a aceitar a maneira reativa e retorcida que ele deseja que eles joguem, atuem, sejam. Isso os ajudou a lutar e abrir caminho para a luz. As coisas não poderiam ter piorado para a Juventus.