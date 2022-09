Juventus decepciona a torcida e perde para o lanterna Monza no Italiano

A Juventus voltou a decepcionar a sua torcida neste domingo ao ser derrotada pelo Monza por 1 a 0, pelo Campeonato Italiano. Para piorar, as vaias da torcida tomaram conta do estádio. O time de Turim chega ao terceiro compromisso consecutivo sem conseguir uma vitória. Contestado pela falta de resultados, o técnico Massimiliano Allegri corre o risco de demissão.

Depois da partida, os atletas da Juventus se juntaram no meio-campo e permaneceram de frente para a torcida, como se estivessem prontos para uma cobrança, em uma cena inusitada.

Leia também Gabriel Jesus marca, dança, e ajuda o Arsenal a assumir a liderança do Inglês

Com 10 pontos no campeonato, a Juventus se encontra no oitavo lugar da tabela. Foto: Alberto Lingria/Reuters

O resultado tira o Monza da lanterna da competição. A equipe comandada por Rafalle Palladino obteve o primeiro triunfo no torneio e soma agora quatro pontos em sete jogos. O 1 a 0 foi também a primeira vitória na história sobre a Juventus.

Na classificação, a equipe de Turim segue com dez pontos e ocupa a posição intermediária da classificação.

Sem conseguir apresentar um bom futebol, a Juventus foi se perdendo em campo. O time apresentou um futebol burocrático e facilitou a marcação do time da casa. Para piorar, no final do primeiro tempo, Di Maria atingiu um adversário e acabou tomando cartão vermelho.

Com um homem a mais, o Monza passou a se arriscar no ataque e criou algumas chances. O único gol do jogo aconteceu já na fase complementar e foi anotado por Gytkjaer. Aos 28 minutos do segundo tempo, ele aproveitou um cruzamento na medida para completar de carrinho e fazer 1 a 0 para o Monza.

Continua após a publicidade

A partir da desvantagem e com as vaias da torcida, o time de Turim se descontrolou de vez. No final, a Juventus buscou o empate com cruzamentos na área, mas o Monza soube se defender e garantiu a vitória de 1 a 0.