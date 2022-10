Juventus faz três no Bologna pelo Italiano, encerra jejum de vitórias e minimiza crise

A Juventus encerrou neste domingo um jejum de cinco jogos sem vencer e aplacou um pouco a crise vivida nas últimas semanas. O reencontro com a vitória veio de forma segura no Allianz Stadium, onde o time comandado pelo pressionado Massimiliano Allegri bateu o Bologna por 3 a 0, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Italiano, com gols marcados por Kostic, Vlahovic e Milik.

O resultado deixa os juventinos em sétimo lugar na liga nacional, com 13 pontos, sete a mais que o Bologna, 17º colocado, com seis. A sequência sem vencer do time de Turim envolve tanto a disputa do Italiano, na qual vinha de dois empates e uma derrota, quanto a da Liga dos Campeões.

Leia também Guardiola afirma que Manchester City poderia ‘ter marcado mais’ em goleada sobre o United

Em duas partidas disputadas no torneio continental, perdeu por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain e pelo mesmo placar para o Benfica. A busca pela primeira vitória continua na próxima quarta-feira, quando o adversário será o azarão Maccabi Haifa, de Israel, no Estádio Sammy Ofer, em duelo da terceira rodada do Grupo H.

O zero saiu do placar graças a um contra-ataque rápido, finalizado com Kostic invadindo a área para colocar a bola no canto esquerdo do goleiro, aos 23 minutos. Depois disso, a rede só voltou a balançar durante o segundo tempo, quando Vlahovic fez de cabeça, aos 14, encerrando um jejum de cinco jogos sem marcar e alcançado o quinto gol em nove jogos.

Pouco tempo depois, aos 17, o placar foi definido com um belo gol. No lance, Milik aproveitou falha da defesa do Bolgona, após a bola pingar na entrada da área, e armou o a perna para acertá-la no ar. O chute saiu com muita força e a bola passou voando pelo goleiro Skorupski até morrer na rede.