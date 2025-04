Juventus vive eleição tensa na Mooca, com interferência judicial e divergência sobre SAF

O Juventus fracassou mais uma vez, em 2025, na tentativa do acesso à elite do futebol paulista, na qual não está presente desde 2008. Nos bastidores do clube da Mooca, a corrida eleitoral para presidência do próximo triênio é determinante para o futuro do futebol juventino. O pleito, além da esperada briga pelo poder, guarda ainda divergências sobre transformação em SAF e interferência de decisões judiciais.

PUBLICIDADE Os 120 integrantes do Conselho Deliberativo, mais conselheiros eméritos, votarão, no dia 23 de abril, entre a chapa de situação “Avante”, do atual presidente Tadeu Deradelli, e a opositora “Novos Tempos, Renove Juventus”, encabeçada por Marcello Lourenço Betone. Todos os votos têm peso igual. Para vencer, basta uma maioria simples (50% + 1). Deradeli foi eleito vice-presidente em 2022, mas assumiu o cargo atual após Antonio Ruiz Gonsalez renunciar, em março de 2023. A oposição é o obstáculo para uma manutenção de Tadeu. A “Novos Tempos, Renove Juventus” tem apoio da Setor 2, tradicional organizada juventina e outras lideranças jovens do clube.

Juventus não joga a elite do futebol paulista desde 2008 e vive momento eleitoral que vai impactar em campo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Entretanto, a candidatura chegou a ser impugnada em um pedido com pouco mais de 50 assinaturas. Bastaria uma para que o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Pedroso, tivesse de analisar a solicitação.

O argumento da solicitação seria uma “quebra de decoro” de Betone, em 2022, ao entrar sem autorização em uma reunião de conselheiros. Pedroso, com atuação avaliada como “mão de ferro” por alguns conselheiros, por querer cumprir estritamente as normas do clube, assumiu posição que classificou como “legalista” ao deferir a impugnação.

A chapa opositora, porém, disse que o argumento para a impugnação tratava-se de uma “alegação sem qualquer prova ou fundamento”. A ação chegou a ser classificada como “golpe” por alguns associados do clube. A “Novos Tempos, Renove Juventus” recorreu, então, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e conquistou o reconhecimento de que a exclusão foi ilegal.

Na decisão, a juíza Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato definiu que não conceder uma liminar para a participação da oposição seria o mesmo que “eleger a chapa concorrente”, o que, segundo ela, “impõe prejuízo ao processo”.

Chapa Avante

Dilson Tadeu dos Santos Deradeli - presidente

Odacyr Marinellci Raymundo - vice-presidente

Orlando Feitosa Raymundo - membro

Pacífico Domingos Cataldo - membro

Patricia Aguion - membro

Chapa Novos Tempos, Renove Juventus

Marcello Lourenço Betone - presidente

Aurideniche Stefano - vice-presidente

Eloisa Machado de Almeida - membro

Eduardo de Almeida - membro

Murilo Magnussum Oliva - membro

No caso de quebra de decoro, acusação feita a Marcello, caberia aplicação de pena pelo Conselho de Administração, possibilidade de defesa, recurso e a necessidade de uma sindicância. Como o processo não se deu desta forma, a juíza classificou a impugnação como ilegal.

”Apesar de todas as regras procedimentais, o responsável pela decisão presumiu que é possível realizar sindicância em 7 horas e 52 minutos e substituir os outros órgãos estatutários”, escreveu a magistrada, em referência ao tempo levado para ser deferido o pedido de impugnação a partir de sua criação.

Retomada a disputa com as duas chapas, o edital de convocação para a votação foi publicado em 9 de abril, com o chamado para o dia 23. Sob argumento de que o estatuto do clube prevê a eleição até a segunda quinzena de abril, a oposição foi novamente ao TJ-SP. Dessa vez, porém, o pedido de antecipação foi indeferido, já que a convocatória deve ser publicada com prazo de dez dias até a reunião, norma estatuária que prevaleceu.

Futebol do Juventus terá futuro atrelado ao resultado eleitoral

Um dos temas polêmicos na atual gestão do clube da Mooca é a transformação do futebol em SAF. O Juventus chegou a ter quatro propostas na mesa em 2024, mas sem avanços. Novas propostas chegaram a ser apresentadas e tiveram o mesmo desfecho. Na época, protestos criticaram a condução da direção e motivaram a criação de uma comissão para análise das ofertas. A principal crítica envolve um movimento adiantado de Tadeu Deradelli, ainda em 2023, quando ele assinou com uma empresa de assessoria para a SAF, a Way Sports. O acordo foi feito em outubro, um mês antes de ter aprovação de fato para a transformação. Nos bastidores, houve um entendimento da direção de que as críticas eram tentativas de evitar que a SAF fosse efetivada sob comando de Deradelli, mas, sim, em outra gestão.

Juventus terminou participação na Série A2 do Campeonato Paulista com quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas, sem classificar-se ao mata-mata. Foto: Ricardo Sana/Juventus

Agora, a chapa de oposição não é taxativamente contrária à SAF, mas prefere avaliar diferentes formatos para a profissionalização do futebol. O entendimento é que há outras formas de seguir este caminho, diz uma das integrantes da “Novos Tempos, Renova Juventus”, Eloisa Machado de Almeida.

Por que jogos da Globo e Record no Brasileirão serão mais tarde neste domingo? "Pretendemos avaliar todas as possibilidades e compartilhar com o Conselho Deliberativo e os associados a decisão do futuro do Juventus. Na gestão passada, e também na atual, tentaram passar propostas obscuras de SAF, atropelando procedimentos, subvalorizando o futebol e sem trazer qualquer benefício para o clube. Por isso fomos contra", relembra Eloisa. "O Juventus tem uma história linda, um futebol tradicional, um estádio histórico e um clube social com muito potencial. A principal renovação é profissionalizar e valorizar o que temos, agindo com ética e transparência", conclui. A reportagem do Estadão contatou a atual gestão para atualizar o posicionamento sobre a transformação do futebol do Juventus em SAF e mais propostas, mas não obteve respostas. O espaço continua aberto. Em 2024, quando o presidente Tadeu Deradelli concedeu entrevista, ele defendeu a venda "quanto antes".

“É para ontem. Não dá para esperar mais. Querem ver novamente o valuation, mas não podemos esperar muito tempo. Se for fazer ao pé da letra, acho que até diminui o valor”, justificou, falando sobre o aumento da dívida do Juventus.

Conforme apurou o Estadão, independentemente de quem vencer a eleição, o assunto será pautado pelo Conselho Deliberativo. Há um entendimento de que é preciso uma profissionalização do futebol para evitar que o clube feche o departamento.

Atual gestão ‘colecionou’ sindicâncias, mas tem apoio maior no conselho

Tadeu Deradelli teve uma gestão marcada por acusações de gestão temerária. Ele fechou 2024 um uma “coleção de sindicâncias” contra ele, por assinar contratos sem autorização de conselheiros. Outras acusações dizem que Deradeli transformou o clube social em “cabides de emprego” e até proibiu opositores de usarem o estacionamento.

Alguns dos contratos assinados por cima de decisões de conselheiros são de empréstimos bancários. O Conselho Fiscal reprovou o demonstrativo financeiro referente ao exercício de 2024. Um ano antes, um parecer independente referente às contas de 2023 chegou a falar em “incerteza” sobre a saúde financeira do Juventus.

“As demonstrações contábeis apresentam capital circulante líquido negativo de R$ 4 milhões e déficits acumulados no montante de R$ 2,89 milhões”, inicia um trecho do documento, que ainda classifica como “super avaliados” os bens patrimoniais do clube.

“Essa posição patrimonial, pode indicar incerteza, quanto à capacidade da continuidade operacional do Clube Atlético Juventus”, concluiu. Ainda assim, o parecer considerou as demonstrações como “adequadas”.

Tadeu Deradeli, presidente o Juventus desde 2023, após renúncia do então mandatário, e tenta reeleição. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Já sobre o exercício de 2024, mesmo com a reprovação do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo aprovou as contas, derrubando até mesmo as sindicâncias abertas pelo presidente do órgão.

Entre conselheiros, embora a disputa esteja aberta, há um aceno para que Deradeli continue no poder, apesar das controvérsias de sua gestão.

Marcello Betone, que já foi diretor de marketing do Juventus, foi relacionado a um “temperamento intempestivo”, o que seria motivo de rejeição. Entretanto, uma ala jovem e descontente com Deradeli acredita na remodelação do clube a partir da mudança no Conselho de Administração.

Em contato com a reportagem do Estadão, Betone discordou do termo utilizado por conselheiros para descrevê-lo. “Não me considero intempestivo, apenas sou um conselheiro de posições firmes, que estuda os temas para debater nas assembleias e busca cumprir o seu papel de defender os interesses da instituição. Os conselheiros até hoje só conhecem os posicionamentos do conselheiro Magrão (apelido de Betone), agora eles irão conhecer o gestor Marcello Betone”, disse.