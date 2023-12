Juventus x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

Juventus e Napoli medem forças nesta sexta-feira, dia 8, às 16h45, no Allianz Stadium, em Turim, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto a equipe da casa busca a liderança do torneio, os visitantes querem um lugar no G-4, zona de classificação para a próxima edição da Champions League.

A Juventus está na vice-liderança do Campeonato Italiano, com 33 pontos, dois a menos do que a líder Internazionale, que entra em campo no sábado para encarar a Udinese. O Napoli, por sua vez, aparece na quinta colocação, com 24 pontos, e só fica atrás da Roma pelo saldo de gols.

JUVENTUS x NAPOLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SERIE A

DATA : 08/12 (sexta-feira).

: 08/12 (sexta-feira). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: Allianz Stadium, em Turim.

Juventus e Napoli se enfrentam nesta sexta-feira em Turim. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR JUVENTUS x NAPOLI AO VIVO

ESPN

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer e Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Chiesa e Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NAPOLI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Natan; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUS E NAPOLI