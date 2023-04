Juventus x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

O domingo de futebol promete um jogão no Campeonato Italiano: Juventus e Napoli se enfrentam no Allianz Stadium, em Turim, pela 31ª rodada da liga nacional. Os comandados de Luciano Spaletti estão com uma mão e quatro dedos na taça, com 14 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, Lazio. A equipe de Massimiliano Alegri, ainda sonha com o título, pode assumir a vice-liderança.

A Juventus está apenas a dois pontos da rival de Roma na tabela, com um jogo a menos, e uma vitória basta para ultrapassá-la. No entanto, o Napoli virou todas as suas atenções para o Italiano por conta da eliminação na Liga dos Campeões para o Milan, enquanto a ‘velha senhora’ ainda tem as semifinais da Liga Europa para disputar. Ambos os times têm desfalques importantes, que serão sentidos nas escalações.

JUVENTUS X NAPOLI

Data: 23/04/2023 (domingo)

Horário: 15h45.

Local: Allianz Stadium, na Itália.

Torneio: Campeonato Italiano.

Juventus x Napoli. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

STAR+ (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS - Szczesny; Danilo, Bremer e Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Miretti e Locatelli; Di Maria, Vlahovic e Chiesa. Técnico : Massimiliano Allegri.

- Szczesny; Danilo, Bremer e Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Miretti e Locatelli; Di Maria, Vlahovic e Chiesa. : Massimiliano Allegri. NAPOLI - Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Min-Jae Kim e Mathías Olivera; Andre Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski; Hirving Lozano, Victor Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spalletti.

QUEM APITA?

Michael Fabbri di Ravenna (Itália).

