Juventus x Roma no Campeonato Italiano: onde assistir, horário e escalação

Após um excelente começo de campeonato, a “Velha Senhora” busca manter o 100% de aproveitamento e assumir a liderança do torneio. Para isso, no entanto, a equipe de Thiago Motta não poderá contar com Milik, Khépren Thuram e Weah, todos lesionados.

Do outro lado do campo, o momento é o oposto. O time comandado por De Rossi ainda não sabe o que é vencer na competição. Buscando sua primeira vitória, o clube não contará com meio-campista Le Fée, lesionado.