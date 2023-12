Juventus x Roma: onde assistir, horário e escalação das equipes

Juventus e Roma se enfrentam neste sábado, 30, às 16h45 (horário de Brasília), na última partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes estão na primeira página da tabela da competição, mas distantes uma da outra e farão o último duelo do torneio em 2023 no Allianz Stadium.

Na vice-liderança do Italiano e brigando pela ponta com a Inter de Milão, o clube de Turim tem 40 pontos acumula uma sequência de 12 jogos sem perder e vem de uma vitória por 2 a1 fora de casa contra o Frosinone. A equipe de José Mourinho e Lukaku, por sua vez, é a sexta colocada do Calcio com 28 pontos e tem em sua cola times como Napoli, Lazio e Atalanta.

Juventus e Roma se enfrentam neste sábado Foto: Arte/Estadão

JUVENTUS X ROMA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

DATA: 30/12 (sábado).



HORÁRIO: 16h45 (de Brasília).



LOCAL: Allianz Stadium, em Turim, Itália.

ONDE ASSISTIR JUVENTUS X ROMA AO VIVO

ESPN.

Star+ (streaming).



Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE JUVENTUS E ROMA

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer e Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Chiesa e Vlahovic. Técnico : Massimiliano Allegri.

Szczesny; Gatti, Bremer e Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Chiesa e Vlahovic. : Massimiliano Allegri. ROMA: Rui Patrício; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti e Lukaku. Técnico: José Mourinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUS E ROMA