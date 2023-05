Juventus x Sevilla: onde assistir, horário e escalação das equipes

Juventus e Sevilla iniciam nesta quinta-feira a disputa por uma das vagas à final da Europa League, que acontece Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. No Allianz Stadium, estádio do time italiano, as equipes tentam “salvar” suas temporadas, após terem sido eliminadas na fase de grupos da Champions League.

Maior campeão, o Sevilla busca seu sétimo título na competição. O último foi na temporada 2019/2020, sobre a Inter de Milão. Já a Juventus, que retornou à zona de classificação à Champions League pelo Campeonato Italiano, busca seu único título na temporada. A partida acontece às 16h (horário de Brasília).

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Budapeste, Hungria.

ESTÁDIO: Puskás Aréna.

DATA: 11 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

JUVENTUS : Szczesny; Danilo, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic; Di María; Vlahovic. Técnico : Massimiliano Allegri.

: Szczesny; Danilo, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic; Di María; Vlahovic. : Massimiliano Allegri. SEVILLA: Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj e Acuña; Gueye e Rakitic; Ocampos, Torres e Gil; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

ÚLTIMOS RESULTADOS

07/05 - Atalanta 0 x 2 Juventus - Campeonato Italiano.

04/05 - Sevilla 3 x 2 Espanyol - Campeonato Espanhol.