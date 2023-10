Juventus x Torino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em quarto lugar do Campeonato Italiano, a Juventus tem o clássico com o Torino neste sábado, 7, para diminuir a vantagem para a dupla Internazionale e Milan, ambos com 18 pontos no topo da tabela. A partida acontece no Allianz Stadium a partir das 13h (horário de Brasília). Com nove pontos, o Torino precisa da vitória para se distanciar da ameaça do rebaixamento logo no início da competição.

Será a primeira partida da Juventus após o resultado positivo na contraprova do exame antidoping do volante Paul Pogba nesta sexta-feira, um dia antes do clássico. O exame apontou novamente o uso de testosterona, de acordo com informações do jornal La Gazzetta dello Sport. O jogador de 30 anos foi flagrado no exame em agosto deste ano, após a partida contra a Udinese, pela rodada de estreia da atual temporada do Campeonato Italiano.

Pogba estava suspenso de maneira provisória, impedido até mesmo de treinar com seus companheiros de elenco. Agora, o meio-campista terá de provar que não ingeriu a substância de maneira proposital para evitar um gancho de até quatro anos longe dos gramados. A direção da Juventus aguardava o resultado das análises para decidir se irá rescindir o contrato do atleta.

Juventus e Torino se enfrentam pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

JUVENTUS X TORINO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 07/10 (sábado);

HORÁRIO: 13h (horário de Brasília);

LOCAL: Allianz Stadium, em Turim, na Itália

ONDE ASSISTIR JUVENTUS X TORINO AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE JUVENTUS E TORINO

JUVENTUS : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. Técnico : Massimiliano Allegri.

: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. : Massimiliano Allegri. TORINO: Milinkovic-Savic; Schuurs, Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Técnico: Ivan Juric.

