Juventus x Verona no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na quinta posição no Italiano, a Juventus soma apenas uma derrota em 27 rodadas e vem de quatro partidas seguidas com vitória. Está a nove pontos da Inter de Milão, líder da competição até aqui. Por outro lado, nas demais competições, a equipe do técnico Thiago Motta já está eliminada, tanto da Copa da Itália, quanto da Champions League.

“Não há explicação. A responsabilidade é certamente minha. Me sinto envergonhado por ver a minha equipe jogar assim. No primeiro tempo, houve uma falta de atitude, o que significa que não soube transmitir a importância de jogar um jogo destes com a camisa da Juventus”, disse o treinador, após a eliminação diante do Empoli, nos pênaltis.