Kaká revela vergonha após chamar Ronaldo de ‘só mais um gordo na rua’ e conta reação do Fenômeno

Kaká, campeão com a seleção brasileira do Mundial de 2002, afirmou se sentir envergonhado ao recordar um frase que disse durante a Copa do Mundo do Catar ao se referir a Ronaldo Fenômeno. O ex-meia falou, à época, que o dono da SAF do Cruzeiro, no Brasil, “é só mais um gordo andando na rua”. No podcast Denílson Show, Kaká tratou sobre o tema e julgou sua colocação como “grosseira”.

“O carinho que eu tenho pelo Ronaldo é muito especial. A forma como eu trouxe ele para o assunto foi realmente muito grosseira, não foi legal. E sabe quando você lembra daqueles assuntos e sente vergonha ainda? Quando eu lembro da forma como eu trago o Ronaldo para a história, não foi legal”, afirmou Kaká.

O ex-jogador de Real Madrid, Milan e São Paulo também relatou como se desculpou com Ronaldo após o ocorrido, disse que acordou cedo no dia seguinte para falar com o Fenômeno e explicou que o amigo foi bastante compreensivo.

Kaká e Ronaldo foram companheiros de seleção nas Copas de 2002 e 2006 - 24/06/2002. Foto: Alaor Filho/ AE

“Eu estava em um hotel e, todo dia de manhã, tinha um padel no hotel da frente, e o Ronaldo ia lá. Acordei 7h e fui lá esperar ele chegar. Quando ele chegou, dei um abraço nele e disse: ‘Me desculpa. Faço questão de vir aqui pessoalmente, me desculpe pela forma como falei. Fui juvenil. Espero que você tenha entendido o contexto em que falei.’ Ficou muito entendido da parte dele. Ele me conhece bem e sabe que em nenhum momento ali foi nessa questão de denegrir a imagem ou qualquer maldade”, disse Kaká, que ainda contou que Ronaldo brincou com a situação e teria dito que o inglês do ex-jogador é “fraco”.

Kaká também buscou contextualizar a afirmação dado ao programa da BeIN Sports, no Catar. Segundo o ex-meia, a crítica era direcionada ao fato de alguns torcedores brasileiros terem ficado felizes com uma lesão de Neymar que afastou o craque de dois jogos do País pelo Mundial.

“O que eu quis dizer naquele momento é que parte dos brasileiros tratam o ídolo de uma forma que não é o tratamento que se vê fora. Aproveitei a oportunidade para fazer uma crítica e seria criticado por isso também. Até aí, tá tudo legal. O assunto nasce da lesão do Neymar e parte da torcida brasileira, um minoria, feliz com a lesão do Neymar”, explicou Kaká.

Continua após a publicidade

Kaká tem 41 anos e está afastado dos gramados desde 2017. Recentemente, o ex-jogador decidiu se dedicar aos estudos no futebol e almeja um cargo diretivo em algum clube.