Kane cobra evolução da Inglaterra após empate frustrante: ‘Podemos ser melhores’

Os ânimos da Inglaterra passaram por alterações bruscas entre segunda e sexta-feira. A expectativa criada pela goleada por 6 a 2 diante do Irã deu lugar à frustração após o empate sem gols com os Estados Unidos, em partida na qual o desempenho britânico deixou a desejar, conforme a avaliação feita pelo capitão Harry Kane, que foi artilheiro da Copa de 2018 e ainda não balançou a rede no Catar.

“Sabemos que podemos jogar melhor do que isto, mas um empate em uma Copa do Mundo, torneio em que não há jogo fácil, não é ruim. Depois da primeira partida, as pessoas estavam pensando que a gente passaria por cima, mas sabíamos que não seria assim”, completou”, afirmou o atacante de 29 anos.

Apesar da autocrítica, Kane fez questão de destacar que os jogadores não embarcaram na mesma empolgação dos torcedores após a goleada. A postura cautelosa foi adotada pelo elenco após o técnico Gareth Southgate destacar mais de uma vez que seria necessário melhorar muito em relação ao jogo com o Irã para superar os EUA.

Kane reconhece que a seleção da Inglaterra precisa melhorar na Copa do Mundo do Catar Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil

“Houve um contraste total em comparação ao jogo contra o Irã. Criamos duas ou três oportunidades, mas não conseguimos convertê-las. Não foi a nossa melhor partida. De qualquer forma, jogamos com uma equipe de muita qualidade e temos que mudar a página. Muitas vezes não nos damos bem com um resultado deste tipo, mas um empate não é de todo ruim”, afirmou o atacante de 29 anos.

Caso tivesse vencido os americanos, a seleção inglesa teria carimbando a vaga nas oitavas de final. Agora, apesar da frustração, depende das próprias forças para garantir a vaga na rodada final do Grupo B, pois ocupa a primeira colocação, com quatro pontos contra três do vice-líder Irã e dois do terceiro colocado Estados Unidos. O quarto e último lugar é do País de Gales, que tem um ponto e será o adversário da Inglaterra na próxima terça-feira.