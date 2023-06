Kanté é anunciado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e receberá R$ 130 milhões por temporada

O francês N’Golo Kanté vai ser companheiro de equipe de seu compatriota Karim Benzema no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, equipe que também conta com o brasileiro Romarinho, ex-Corinthians. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo próprio clube. O atleta vai se transferir ao fim de seu contrato com o Chelsea, equipe na qual atua desde 2017 e acumula 269 partidas.

Aos 32 anos, o meio-campista vai assinar um contrato válido até o término de 2027, com salários anuais de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões).

N'Golo Kanté é o novo reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Kanté vai vestir a 5ª camisa de um time profissional em sua carreira. Ele começou no US Boulougne (2011/2012), passou pelo Caen (2012/13) e depois atuou pelo Leicester, quando conquistou o título do Campeonato Inglês na temporada 2015/16. Depois disso, ele foi negociado com o Chelsea. Pelo time de Londres, o meia conquistou a Champions League de 2020/21 e o Mundial de Clubes.

O meia atua pela seleção francesa desde 2016, com 53 partidas, dois gols e o título de campeão na Copa de 2018. No ano passado, Kanté não jogou o Mundial do Catar por causa de uma lesão.

CR7, Benzema e mais

De olho em sediar a Copa do Mundo de 2030, a Arábia Saudita começa a rechear o seu campeonato com astros de nível europeu. O primeiro grande nome a desembarcar no país, rico em petróleo, foi Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal português Público, o atacante português deve embolsar 70 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões) por temporada no Al-Nassr. O segundo a topar desbravar o futebol no reino saudita foi Karim Benzema, que anunciou a sua saída do Real Madrid nas últimas semanas para fechar com o Al-Ittihad, atual campeão local. A imprensa europeia informa que o atacante receberá cerca de 100 milhões de euros (em torno de R$ 540 milhões) por ano.

Além de Kanté, o Chelsea deve negociar outros jogadores com clubes do Campeonato Saudita. O time londrino gastou quase R$ 1 bilhão na janela de transferências de janeiro, mas a equipe encerrou a temporada em apenas 12º no Campeonato Inglês e não se classificou para nenhuma competição europeia. De acordo com a imprensa britânica, o goleiro Édouard Mendy e o zagueiro Koulibaly, de Senegal, estão perto de um acordo com o Al-Ahly e o Al-Hilal, respectivamente. O atacante Hakim Ziyech, destaque na Copa do Mundo pelo Marrocos, tem acordo encaminhado com o Al-Nassr e deve ser o novo companheiro de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi, que não renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain, teve o nome vinculado ao Al-Hilal, mas as negociações não foram para frente. O craque argentino, que tem contrato de R$ 117 milhões para ser embaixador do turismo na Arábia Saudita, acertou nas últimos dias com o Inter Miami, time de David Beckham nos Estados Unidos.

A Arábia Saudita tem investido fortemente para modificar sua imagem. Para tal, tem usado o esporte para afastar a associação aos casos reiterados de desrespeito aos direitos humanos. As contratações de Cristiano Ronaldo, pelo Al-Nassr, e de Benzema, pelo Al-Ittihad, são apenas um dos passos dados pelo governo saudita no futebol, mas outros esportes, como automobilismo, golfe, tênis e boxe, orbitam o projeto ambicioso do país para diversificar a economia, atrair investidores e turistas, chamado de Saudi Vision 2030.