Importante atacante de Senegal é pego no doping e deve ser desfalque na Copa do Mundo

O atacante senegalês Keita Baldé provavelmente perderá a Copa do Mundo, após ser suspenso por três meses por violação de doping. O atleta, que joga pelo Spartak Moscou da Rússia, foi suspenso até 5 de dezembro pela agência nacional antidoping italiana por violar o procedimento de testes quando jogou pelo Cagliari na temporada passada.

O Spartak Moscou informou que “a amostra retirada de Keita naquele dia não encontrou substâncias”, mas acrescentou que “qualquer sanção relacionada com doping imposta por outra associação desportiva nacional ou internacional, ou organização nacional antidoping, é automaticamente aceita pela Fifa e deve ser reconhecida por todas confederações e associações”.

Keita Balde comemora título da Copa das Nações Africanas por Senegal. Foto: Mohamed Abd El Ghany/ Reuters

Keita só poderá voltar aos treinos 22 dias antes da proibição expira. A Copa do Mundo acontece no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro. Senegal está no Grupo A do Mundial, juntamente com Holanda, Equador e a seleção anfitriã.

Keita, de 27 anos, tem seis gols em 40 partidas pela seleção de Senegal e esteve presente na equipe campeã pela primeira vez da Copa das Nações Africanas, disputada em fevereiro.